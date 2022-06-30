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防止學生野溪戲水意外 古坑鄉立游泳池暑假免費開放

聯合報／ 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導
古坑鄉立游泳池7、8月免費開放民眾入內使用，防學生野溪戲水發生意外。記者黃于凡／翻攝
古坑鄉立游泳池7、8月免費開放民眾入內使用，防學生野溪戲水發生意外。記者黃于凡／翻攝

暑假將至，為防止學生到野溪玩水發生意外，古坑鄉公所開放鄉立游泳池，7、8月免收門票，讓民眾免費入場游泳、玩水消暑，現場有2名合格救生員，每周1、2休池消毒，其餘日期均有開放。

鄉長沈勝騰說，適逢暑期，天氣炎熱學生多會結伴出遊，為避免學生到野外溪流戲水發生危險，並減輕家長經濟負擔，開放鄉立游泳池給民眾免費使用，游泳池開放時段為上午8點至12點、下午2點至6點。

鄉公所表示，為提供泳客優質休閒運動空間，游泳池每天都會按時水質檢驗，更訂每周1、2為休池日，加強環境周遭整理，打造舒適安全環境，且泳池設有遮陽網，並配置2名救生員輪值，盼泳客可以游得開心、游得安心。

另外，鄉公所也說，因應新冠肺炎疫情，所有泳客入場前皆須登記個人資料，並請遵守本鄉立游泳池各項安全規範須知。

新冠肺炎 疫情 古坑

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