安平商港投資招商 黃偉哲：台南發展不可或缺角色

為宣傳台南市投資環境優勢、安平港未來發展及規劃，南市府經發局今天下午假福爾摩沙遊艇酒店，舉辦「投資台南 展躍飛揚」趨勢論壇暨安平商港投資招商交流座談會，市長黃偉哲表示，台南現在是許多朋友投資的熱選之地，尤其安平港區，不僅是天然條件好，離市區又非常近，是未來台南飛躍發展中，一個非常不可或缺的角色，熱切期待大家一起來台南投資，不管是安平、南科或沙崙，都是最好的選擇。

今天的論壇與投資招商座談會，除介紹南市優質投資環境，也邀請投資台灣事務所、亞果遊艇集團與會簡介投資台灣三大方案3.0及分享台灣海上經濟產業，高雄港務分公司安平港營運資深處長郭光輝、投資台灣事務所協理王勝弘及亞果遊艇集團業務副總胡竣甯等均出席，吸引近百家廠商參與，現場交流相當熱絡。

市長黃偉哲表示，安平港屬國際商港，且港區發展整體配合台南市發展定位為「北觀光、南自貿」，在促進港口與地方經濟繁榮前提下，南市府與台灣港務公司藉由港市合作平台共同開發、招商，將安平港北邊打造成親水遊憩港口，以持續帶動親水遊憩產業發展，且為市民及遊客提供完善的親水遊憩場域；南邊則協助持續推廣及發展安平港自由貿易港區業務，發揮「前店後廠」、「委外加工」等高經濟效益功能，並強化安平港與鄰近地區產業供應鏈之結合。

黃偉哲強調，台南現在是許多朋友投資的熱選之地，尤其在台南的安平港區，安平港是台灣最好的港口之一，不僅是港口天然條件好，離市區又非常近，不管是要做前面、後場、或是碼頭的裝卸與交通倉儲等，都是非常適合。