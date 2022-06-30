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蔡育輝指民進黨主委募款幾億 黨部：3天道歉否則提告

聯合報／ 記者吳淑玲修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員蔡育輝說在議會指民進黨主委募款是反映企業主心聲，歡迎提告。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡育輝說在議會指民進黨主委募款是反映企業主心聲，歡迎提告。記者吳淑玲／攝影

台南市議會下午進行聯席審查，市議員蔡育輝提到有企業主向他反映，被民進黨市黨部主委叫去吃飯結果一人都被募款至少10萬元，一桌就募到上百萬元，募了好幾億；民進黨台南市黨部主委潘新傳指是含血噴人，要蔡育輝3天內公開道歉，否則將至地檢署按鈴控告蔡育輝加重誹謗，以捍衛他的清白。蔡育輝回應並未指名也歡迎提告。

潘新傳表示，人格不容汙衊，在大法官會議，釋字第122號解釋，提到「如與會議事項無關，而為妨害名譽或其他顯然違法之言論，則係濫用言論免責權；而權利不得濫用，乃法治國家公法與私法之共同原則，即不應再予保障。」對於蔡育輝的不實言論，嚴重譴責，對於此抹黑行為，以臆測方式恐誤導社會觀感不佳聯想，對此做最嚴重的駁斥。

蔡育輝說，他不會道歉，歡迎潘新傳提告，在議會審查到文化局「孔廟文化基金會」墊付案，建議市長黃偉哲辭掉基金會董事長，想到國民黨長期被打壓，現在當民進黨主委最好。因有企業老闆向他提到總統選舉時被叫去吃飯，結果是募款1人最少10萬，1桌100多萬，連續舉辦3天，募了很多錢好幾億，「以前做行業最賺錢第一賣冰第二做醫師」，「現在是做民進黨主委最好 」，可以向廠商募款 。

潘新傳要對他提告，蔡育輝說並沒有指名是台南市，也沒有說是最近3天募款，要問潘在總統選舉時有無對外募款？

民進黨台南市黨部主委潘新傳。圖／黨部提供
民進黨台南市黨部主委潘新傳。圖／黨部提供

募款 民進黨 台南

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