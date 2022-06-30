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雲林縣首位女性偵查隊長上任 矚目「嬌」點

中央社／ 雲林縣30日電

雲林警察局刑警大隊第二組長何靜雯今天到任雲林縣西螺警分局，成為雲林縣首位女性偵查隊長，各界矚目；她將帶領以男性居多的刑事警察辦案，其任職警界的丈夫也支持她。

何靜雯在民國85年通過三等警察特考資訊人員結業後從警至今，曾任警員、偵查員、副隊長及組長等職務，破獲過建築工地機械竊盜集團、毒品工廠，經歷豐富。

雲林縣警察局西螺警分局表示，何靜雯工作認真、敬業精神有目共睹，從事刑事工作已近18年，也曾於97年榮獲全國績優家庭暴力防治官及全國第一屆女警楷模。

48歲的何靜雯長相清純，之前率隊辦案時喬裝過路人甲、大學生、熱戀中的小姐，從未露出破綻，成功將嫌犯逮捕歸案；此次出任偵查隊長，何靜雯說，平常心看待，盡力維護社會治安，確保人民生命財產安全。

西螺分局長吳俊德期許何靜雯未來一展長才，帶領偵查隊全力守護地方治安。

雲林縣刑警大隊長曾順光指出，此次刑事體系人事異動是全面檢討久任及因應年底多合一選舉，包括斗南警分局偵查隊長江昆達和雲林縣警察局刑警大隊第一隊長林欣期互調、西螺警分局偵查隊長張政弘調派雲林縣警察局刑警大隊偵三隊長，另有婦幼警察隊和少年警察隊人事調動。

警察 雲林

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