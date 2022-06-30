嘉縣住宿長照機構7月15日前禁探訪 關心長輩請採視訊
嘉義縣昨天下午防疫應變會議決議，考量COVID-19病毒Omicron變異株傳播力強，且住宿型長照機構住民多屬失能、多重慢性病長者，7月15日前仍禁民眾探訪，關心長輩請採視訊或撥打電話。
嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，嘉義縣今天超過800人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中無症狀者600餘人，確診年齡介於3個月至98歲，疫情仍處高原期。
縣府指出，昨天下午防疫應變會議決議，考量Omicron變異株傳播力強，住宿型長照機構住民多屬失能、多重慢性病長者，抵抗力弱，延長禁止探訪時間至7月15日。
衛生局長趙紋華告訴中央社記者，住宿型長照機構禁止探訪期間，民眾關心機構內長輩請採視訊或撥打電話；但醫院住院病人陪（探）病比照中央有條件開放探視，並視疫情狀況滾動式調整。
趙紋華表示，中央公布7月1日起仍維持現行防疫措施，並擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員，第3劑接種滿5個月後，可接種第4劑疫苗，符合接種條件者，請至衛生所與合約醫療院所注射。
另外，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議通過6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗，衛生局已著手規劃，相關疫苗接種服務可上嘉義縣衛生局網站查詢。
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