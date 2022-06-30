共度疫情難關 義竹鄉公所普發鄉民每人防疫津貼2千元

新冠肺炎疫情延燒，影響民眾生活，嘉義縣義竹鄉長黃阿家召開鄉務會議，聽取各方意見，提案發給6月24日前 (含)，設籍義竹民眾，防疫津貼每人2千元，經代表會審查通過，促進產業，活絡經濟。

黃阿家說，上任至今戰戰兢兢，以「顧家·顧嘉」用心處理鄉政，除向中央及縣府積極爭取建設經費，公所力行開源節流，3年多來，讓鄉庫財政健全、零負債，鄉民共計1萬7千多人，防疫津貼全部需3千6百萬，不舉債發放，不會債留子孫，發放時間另行公告，發放採匯款、現金發給。

黃阿家表示，平常「儉腸凹肚 (省吃儉用)」才能用在一時，在鄉親遇疫情有困難，公所和大家站在一起，提案防疫津貼，考量歲計結餘，不會債留子孫，提案獲代表會審查通過，感謝主席翁榮輝及全體代表支持，攜手度過疫情，挺家鄉。公所決定發防疫津貼，鄉親很開心，黃阿家上午跑社區行程，鄉民紛紛向鄉長豎大拇指說「讚！」