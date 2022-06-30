聽新聞
test
0:00 / 0:00
共度疫情難關 義竹鄉公所普發鄉民每人防疫津貼2千元
新冠肺炎疫情延燒，影響民眾生活，嘉義縣義竹鄉長黃阿家召開鄉務會議，聽取各方意見，提案發給6月24日前 (含)，設籍義竹民眾，防疫津貼每人2千元，經代表會審查通過，促進產業，活絡經濟。
黃阿家說，上任至今戰戰兢兢，以「顧家·顧嘉」用心處理鄉政，除向中央及縣府積極爭取建設經費，公所力行開源節流，3年多來，讓鄉庫財政健全、零負債，鄉民共計1萬7千多人，防疫津貼全部需3千6百萬，不舉債發放，不會債留子孫，發放時間另行公告，發放採匯款、現金發給。
黃阿家表示，平常「儉腸凹肚 (省吃儉用)」才能用在一時，在鄉親遇疫情有困難，公所和大家站在一起，提案防疫津貼，考量歲計結餘，不會債留子孫，提案獲代表會審查通過，感謝主席翁榮輝及全體代表支持，攜手度過疫情，挺家鄉。公所決定發防疫津貼，鄉親很開心，黃阿家上午跑社區行程，鄉民紛紛向鄉長豎大拇指說「讚！」
翁榮輝說，防疫津貼發放歷經一段討論過程，開會期間雖然每位代表意見都不見得相同，但他肯定黃阿家及公所團隊用心溝通，最後公所提案獲代表會全數通過，代表會是合議制，任何提案都需要過半數代表支持才能執行，感謝代表不分藍綠支持公所發放防疫津貼的提案，讓鄉親在疫情嚴竣下獲得小確幸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言