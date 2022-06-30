汪洋一片…雲林排水路潰堤 水淹魚塭、豬舍

連日豪雨，雲林各地傳出淹水災情，不只古坑3條溪流暴漲泥沙灌進民宅，泥濘一片，就連台西海埔新生地養殖區也傳出淹水災情，排水路土堤一周潰堤3次，水淹豬舍汪洋一片、海水魚塭也灌入淡水，今早台西鄉公所通報雲林縣政府緊急到場搶修土堤、堆太空包，並申報災後復建。

養殖業者無奈向鄉民代表陳文求求助，經通報公所後，公所人員到場勘查，發現土堤損壞嚴重，無大型機具可處理，又請縣府派人到場處理，經查，因排水路土堤潰堤12公尺，造成土堤內的水灌進魚塭，現場汪洋一片，就連附近的豬舍也遭殃，逾500隻豬泡在水中，幸無豬隻災情。

水利處科長伍忠政表示，潰堤的土堤在1970年代就已興建，早已年久失修，但因地屬工業用地，所有排水設施均需由縣府負責，但經費有限，優先改善高風險排水溝，尚未有經費改善該處，今早已聯絡廠商，針對崩塌12公尺的土堤已做了補強，並堆太空包防止再次淹水。 雲林縣台西鄉海埔新生地土堤潰堤，水淹豬舍、魚塭。圖／陳文求提供

雲林縣台西鄉海埔新生地土堤潰堤，水淹豬舍、魚塭。圖／陳文求提供