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影／小學門口電桿傾斜 林內這條路段警戒中

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣林內鄉林中國小後方的公園路上，有一處路段暫時封閉。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉林中國小後方的公園路上，有一處路段暫時封閉。記者陳苡葳／攝影

雲林林內鄉林中村鐵管坑溪昨天傍晚因豪雨溪水暴漲，林中國小校長林志郎及村民等人發現水流不斷沖刷堤岸路基致土質鬆動，一旁電桿還因此傾斜，憂心路面可能坍方，緊急通報林內鄉公所，鄉長張維崢說，該路段已擺設警示標誌，今廠商先進場施放消波塊，穩固基礎結構，也提報中央災後復建。

林中村長沈明達指出，雲林縣連日午後下豪雨，林中國小後方的鐵管坑溪溪水暴漲，急降雨持續一段時間，水流相當湍急，昨天傍晚5時許，不少路過民眾發現堤岸路基有異狀，雖未波及一般道路和橋樑，但仍會擔心豪雨再下下去可能致災，緊急通報鄉公所。

張維崢表示，事發路基在公園路段上，這條是林中國小家長接送孩童，村民出入及龍過脈步道登山客必經之路，因連日豪雨，土壤含水量飽和，土質已鬆軟，恐怕無法再撐，有坍方疑慮，已派員架設交通圍籬，暫時封閉約50公尺左右路段。

張維崢說，目前因正在實施遠距教學，昨、今日未有學生到校上課，人員安全，不過還是有許多民眾需要從此通行，現已請台電將受影響路段電桿斷電，今天起暫時用消波塊固住堤岸基礎結構，防止該處土石再遭雨水沖刷而大面積滑落。

張維崢說，鐵管坑溪過去常因山上雨水沿溪流下，伴隨泥沙流到市區，造成近600尺外的鐵路平交道周邊聚落淹水，6年前建沈沙池後，致災機率降低，清淤效率也提升2倍。

不過可能因使用一段時間需要固基，張維崢提醒村民及登山客等，經過此路段務必依指示通行，小心行駛，公所已計畫提報水土保持局災後復建工程，並盤點其他受損點一併整治，避免再發生土石滑落或淹水等狀況。

雲林縣連日午後豪雨，林中國小後方鐵管坑溪昨溪水暴漲，水流湍急且沖刷堤岸路基致土質鬆動，造成一旁電桿稍微傾斜，地方憂心有坍方之虞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣連日午後豪雨，林中國小後方鐵管坑溪昨溪水暴漲，水流湍急且沖刷堤岸路基致土質鬆動，造成一旁電桿稍微傾斜，地方憂心有坍方之虞。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉長張維崢（左）率林中村長沈明達（右）勘查轄內受影響路段，提報水土保持局災後復建。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉長張維崢（左）率林中村長沈明達（右）勘查轄內受影響路段，提報水土保持局災後復建。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉林中國小後方鐵管坑溪堤岸路基因豪雨土質鬆動，造成一旁電桿稍微傾斜，現已斷電並暫時封閉受影響路段。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉林中國小後方鐵管坑溪堤岸路基因豪雨土質鬆動，造成一旁電桿稍微傾斜，現已斷電並暫時封閉受影響路段。記者陳苡葳／攝影

豪雨 災後 雨水

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