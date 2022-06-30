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女用內衣不好意思回收？ 台南每月丟棄30噸市府推回收

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市環保局打算把女性上著內衣列為回收項目。本報資料照片
台南市環保局打算把女性上著內衣列為回收項目。本報資料照片

台南市環保局有意把女性上著內衣列為公告回收項目，目前全台只有台北市有列，而南部民風較為保守，女性願意把穿過的內衣拿出來回收嗎？環保局從明天起到9月底，在全市5個據點推出回收兌換活動，以測試民眾的意願及回收物的品質，如果成效不錯，未來舊的內衣將不必再丟進垃圾桶裡，而有更好的去處。

環保局指出，國內近期的舊衣回收受到國外收購數量減少、疫情下海運費用大漲等因素影響，價格下滑，但反而是過去認為不能當做舊衣回收的女性上著內衣，回收價格相當不錯，外銷東南亞或非洲地區每公斤約可賣150元，比舊衣還好，而全台目前只有台北市將女內衣列為回收項目，國內因為經濟好、內衣價格便宜，相對回收的舊內衣品質也很不錯，可以賣到好價錢，台南市才會想到增列為回收項目，以減少垃圾量。

環保局自7月1日起至9月30日在全市5個點，推出回收兌換活動，民眾持3件完整無破損之內衣，可兌換環保零錢包、衛生紙等，每人每日最多換2份（6件內衣），但歡迎民眾可以把家中用不到、狀況不錯的女內衣都拿來回收。

5個兌換點分別為，遠東百貨台南成功店6樓服務台、愛買台南店1樓服務台、北門區慈安里、白河區竹門里、柳營區重溪里資收站。3處區里回收兌換的詳細時間，依里辦公室公告為準。日後將依兌換情形，增加兌換地點並對外公告。

環保局一般廢棄物管理科表示，目前女內衣未列入回收項目，回收商也多數不收女內衣，舊內衣大多都被丟進垃圾車裡，送往焚化爐，估計台南市每月應有30公噸的內衣被丟棄，相當可惜，而市區現有的回收箱，是環保局核准社福機構設置，全市約有300多個，並定時移除未經核准的回收箱，未來如果民眾回收女內衣的意願高，可再核准社福機構設置回收內衣的回收箱，增加社福機構的收入。

相關活動詳情可至台南市環保局資源回收全民動起來網站查詢

台南市環保局自7月1日起至9月30日在全市5個據點，推出女性上著內衣回收兌換活動。圖／環保局提供
台南市環保局自7月1日起至9月30日在全市5個據點，推出女性上著內衣回收兌換活動。圖／環保局提供

台南 北市 衛生紙

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