台南暑期主打「台南七股海鮮節」系列 明起開放報名

台南市今年暑期主打旅遊強檔活動「台南七股海鮮節」，7月9日至8月27日登場，市長黃偉哲今天出席活動宣傳會表示，台南是「美食的故鄉」，七股更是「海鮮的故鄉」，漁產豐饒，有在地尚青的「七股七寶」--虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣可品嘗，暑假來七股可欣賞美麗海景，七股海鮮節更有許多適合親子共遊活動，非常歡迎前來品味七股的山光水色。

黃偉哲表示，今年七股海鮮節特別令人期待，因為多項活動都擴大舉辦，增加場次，讓更多民眾能夠參加。例如十分受歡迎的「揪團遊七GO」在地小旅行，不但能夠讓旅客認識在地美景，更帶動在地的特產消費。

黃偉哲期盼海鮮節能協助提振七股與周邊地區觀光與經濟發展、建立七股品牌形象，他感謝漁業署今年補助100萬支持七股海鮮節活動、台江國家公園管理處提供場地，讓活動更加精采。

「2022台南七股海鮮節」系列活動，由市府觀旅局與七股區公所舉辦，今年主打「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、「社區農漁特產展售」、「揪團遊七GO」及「七股七寶宴」等。

市府表示，「七股七寶宴」8月27日在七股鹽山推出100桌海鮮盛宴，7月26日上午9點開放線上訂桌、每人限訂1桌「每桌只要5千元」，老饕們千萬不要錯過。

六孔碼頭「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動，明天早上九點開放線上報名，有7月9日、10日、23日、24日四天，每天開放3500人下水體驗，除了摸文蛤，現場還有社區農漁特產市集展售。

「揪團遊七GO」在地小旅行，今年推出5條共10梯次的一日遊路線，每梯次限量40人，活動每人800元，明天上午9點開放網路預約報名。

「2022台南七股海鮮節」活動

「觀光赤嘴園摸文蛤體驗」

「揪團遊七GO」報名