謝龍介母親逝享耆壽90歲 遵從母囑未辦儀式採自然樹葬

國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介高齡90歲母親去世，謝龍介在臉書表示今天一切遵照媽媽的遺囑辦理，不舉辦任何儀式；最後採用樹葬，讓生命回歸自然。謝龍介低調處理母親後事，連議員同事都是看到臉書才知道，市長黃偉哲留言「謝媽媽風範永存，一路好走。請龍介兄及家人節哀保重」。

謝龍介28及29日議會總質詢請假，今天外界才知是遭逢母喪，謝龍介母子情深，去年母親節接受訪問時曾說過媽媽有一顆善良的心，才會養育出善良的孩子，媽媽的恩情一輩子都還不完，也提到心目中媽媽和孫中山一樣偉大，媽媽一生處事待人接物帶給他影響很大，「吃虧就是佔便宜」，「被佔便宜比佔別人便宜好」，在外面打架回家還會被媽媽打，心中會覺得委屈，但媽媽說在外面有爭執可以用說的，動手就是不對，教導給他要有自我反省的心。

謝龍介說後來就越能體會媽媽的用心，一路走來「媽媽是人生的燈塔」，不論是做事或從政，還是平常與人相處，很感謝媽媽給他的人生有很好的指引，「不會做超過的事情」；謝說最大的願望是希望有時間能夠多陪陪媽媽。

謝龍介臉書全文如下：

一聲「媽媽再見」期待您闔上眼後，尚能聽到兒的呼喚，九十載歲月似長亦短，留給我們無限的思念。

您一生平凡過日，卻給子女們一份不平凡的愛；您除了盡一切努力把最好的留給子女之外，您更以言教身教讓我們兄弟姐妹畢生受用無窮。您提醒著我們，待人處事，要己所不欲勿施於人；您叮嚀著我們，言行舉止，要言行如一、言出必行；每當我們犯錯，您對我們的鞭策，更是家法及俚俗語雙管齊下，「也著箠，也著糜」，您的教示總能讓我們心服口服。

媽媽一生不與人計較，總說「吃虧就是佔便宜」， 媽媽愛海、一生樂觀豁達，連身後事都自己早作安排，原本想要骨灰倘佯大海中，卻又體諒子孫有人會暈船，最後決定要樹葬，讓生命回歸自然。

今天一切遵照媽媽的遺囑辦理，不舉辦任何儀式；媽媽說她已經完成人生的任務，在天之靈會保佑各位朋友順利平安！

媽，我們永遠愛您。