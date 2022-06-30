影／南科聯外道路目加溜灣、西拉雅大道破爛多時終改善

南科園區連結善化、新市主幹道目加溜灣大道、西拉雅大道也是「富人區」聯外道路，但路面高低起伏龜裂、住戶譏為「曼波跳動路面」，市府爭取中央補助1億多元、終於連同另一主幹道西拉雅大道路面改善，今天目加溜灣宣告完成，市長黃偉哲中午視察，強調驗收品質「以國際標準平坦度改善」，西拉雅大道預計11月完成改善。

南科發展已成台南重要經濟命脈，聯外交通道路品質益顯重要；南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，長期因路面凹凸引發民怨；市府表示，黃偉哲、工務局多次向中央爭取，終於爭取到近1億元經費，徹底改善這兩條道路窘況。

工務局表示，今經測試已完成目加溜灣道路平坦度達國際等級，起伏程度在標準 2.5以下。黃偉哲現場驗收品質時表示，南科經濟發展不斷提升，市府也會在對外交通道路的建設與品質上，持續努力加強推動路平政策。

工務局表示，為提升重要聯外道路目加溜灣與西拉雅大道品質，「鍥而不捨的向中央爭取」、終於獲得營建署前瞻計畫核定經費3950萬及6200萬元推動「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」及「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」，道路基底層、道路、排水系統及人行環境全面改善。

目加溜灣大道串連南科F、G與L、M 兩大特定區及台1線、台19甲線，改善長度2.5公里、寬25公尺，今年2月15日進場施作，道路銑鋪採用改質瀝青，並以路平高規格標準施作。