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旅居台南港人說心聲 香港時光屋特展登場

中央社／ 台南30日電

台南生活的香港人組成「台南香港關注組」策辦「香港時光屋」特展，今天起至7月10日在台南社區大學據點「埕南25」空間展出，除了展現記憶中的香港，也道出對未來的期望。

開展儀式上午在位於台南市中西區信義街的「埕南25」空間舉行，合作策展的台南社區大學、國際特赦組織台灣分會也派代表出席。

台南香港關注組發言人曉琳致詞表示，2年前的今天是香港開始實施國安法的日子，這2年來不少香港人因國安法而不太敢在社群網站上發言，台灣的朋友們可能也不太清楚香港現在到底是什麼情況，本次展覽取名為「香港時光屋」，在台灣的香港人盼以香港的過去、現在及未來，來呈現最真實的記憶。

曉琳表示，展覽中以黑盒子模擬香港的城市景觀，每一個黑盒子代表香港的高樓大廈，裡面存放著一個個香港人記憶深刻的歷史事件，另外，也透過在台港人的書寫留言，在台南說出對自由民主的渴望、對家鄉的思念，以及對未來的盼望。

曉琳指出，前往觀展的台灣民眾也可透過留言、連署等方式表達對香港的支持，7月2日、3日還會結合埕南25空間及隔鄰的存心堂咖啡館，辦理香港文化講座、音樂表演、絹印DIY等各種活動，並備有限量香港奶茶，讓大家可在台南感受道地香港滋味。

台南社大指出，7月3日舉辦「寫信的力量」講座，由國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎主講，分享寫信給政治犯過往的個案、寫信的注意事項等，鼓勵大眾為被關押在牆內的人帶來溫暖，也能把握機會到現場觀展。

香港 台南 國安法

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