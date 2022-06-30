疫情影響傳統市場人潮 經濟部推半價銅板購行銷

受疫情影響，消費者減少到傳統市場採購，經濟部中部辦公室今天與台中市第五市場宣布，將於7月份的每週三舉辦「半價銅板購」活動，只要新台幣50元就能帶回原價逾百元的商品。

因應COVID-19（2019冠狀病疾病）疫情，傳統市集生意受影響，經濟部中部辦公室主任郭坤明與第五市場自治會長李西東一起出席宣傳活動，預告7月份的每週三將推出「半價銅板購」活動，特惠商品包括日用品、生鮮蔬菜、現作食材、海鮮、滷味及手工美食等，每週限量400份。

郭坤明在會中接受聯訪指出，經濟部在全台傳統市場及夜市推出行銷活動，民眾只要拿50元銅板就能買到上百元的商品，所有夜市及傳統市場都供應最新鮮商品，每個市集都會在每週推出400份優惠商品，以第五市場為例，串聯14個攤位以價值120元商品只要50元就能買到，盼能藉此提升買氣。

李西東指出，在疫情最嚴重時期，市場人潮大約減少5成，經濟部為提升傳統市集商機，於7月份舉辦這項行銷活動，希望可以吸引民眾到傳統市場消費，增加攤商營收，同時在品嚐美食後，還可以逛逛市場周邊的台中文學館及柳川綠帶等景點，來個半日輕旅行。

李西東說，民眾到第五市場，可以選擇各種特價商品，例如知名的丸東魚丸、牛蒡魚餅、手工現做的麵條及餛飩、當季蔬菜及魚貨、豆腐、木耳、現炸現滷的即食小吃等，希望大家帶著50元銅板前來，一起為後疫情時代拚經濟。

黃姓賣魚攤商表示，因為疫情關係人潮減少，能推這種活動很好，大家可以省點荷包，攤商也可以多賣一些東西出去。