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嘉義縣大林、竹崎、朴子地政事務所主任 聯合交接布達

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大林、竹崎和朴子地政事務所主任聯合交接布達，朴子地政所主任林似英（由左而右）、大林地政所主任蕭慧瑜、竹崎地政所主任龔耀慶。圖／嘉縣府提供
大林、竹崎和朴子地政事務所主任聯合交接布達，朴子地政所主任林似英（由左而右）、大林地政所主任蕭慧瑜、竹崎地政所主任龔耀慶。圖／嘉縣府提供

嘉義縣副縣長劉培東上午主持大林、竹崎、朴子地政事務所主任，聯合交接布達典禮。

大林地政事務所主任張志福、朴子所主任徐丞輝屆齡退休，地政處與地政事務所主管局部職務調整，原竹崎地政事務所主任蕭慧瑜調派大林地政所主任，原地政處地價測量科長龔耀慶調派竹崎地政所主任，原地政處地用科林似英科長調派朴子地政所主任。

地政處主管職務異動由劉培東主持佈達和印信交接，擁有土地開發專長的劉培東感謝地政同仁長期配合縣府政策，努力、默默為縣民服務。

劉培東說，站在第一線的地事所同仁，直接服務廣大的鄉親，地政業務涉及民眾的財產與權益，期盼地政同仁持續用心、並多一點貼心，提供鄉親更優質的地政服務，尤其身為縣府團隊一員，更應本著地政專業，齊心合作，一起航向「農工大縣、正在實現」目標。

嘉義縣副縣長劉培東上午主持大林、竹崎、朴子地政事務所主任，聯合交接布達典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣副縣長劉培東上午主持大林、竹崎、朴子地政事務所主任，聯合交接布達典禮。圖／嘉縣府提供

朴子 嘉義

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