嘉義縣大林、竹崎、朴子地政事務所主任 聯合交接布達

嘉義縣副縣長劉培東上午主持大林、竹崎、朴子地政事務所主任，聯合交接布達典禮。

大林地政事務所主任張志福、朴子所主任徐丞輝屆齡退休，地政處與地政事務所主管局部職務調整，原竹崎地政事務所主任蕭慧瑜調派大林地政所主任，原地政處地價測量科長龔耀慶調派竹崎地政所主任，原地政處地用科林似英科長調派朴子地政所主任。

地政處主管職務異動由劉培東主持佈達和印信交接，擁有土地開發專長的劉培東感謝地政同仁長期配合縣府政策，努力、默默為縣民服務。