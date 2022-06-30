減少職災！南市勞工強制參加台灣職安卡訓練才可上工

台南市府勞工局7月份開始啟動「台灣職安卡安全衛生教育訓練」，南市各類營造作業的勞工，必須完成6小時的專業基礎訓練，獲得營造業安全衛生教育訓練資格，並經測驗合格後即為「台灣職安卡」受訓合格勞工，勞工即可受僱於各營造工地工作，職安處表示，若無職安卡就上工，第一次查獲勸導、第二次查獲就開罰，每一事業單位至少3萬元起跳。

勞工局表示，營造作業工作環境風險較高，若雇主忽略安全衛生教育訓練，將導致勞工職業安全係數降低，為保護默默付出耕耘的勞工們，南市將以舉辦職安卡訓練的方式，維護勞工對於安全最基本的認知，並同時了解營造工地安全衛生管理之重要性，強化勞工對於營造工地職場安全意識。

勞工局預定將於今年舉辦4場職安卡，加強南市營造作業安全量能，也希望無固定僱主之營造作業勞工，及營造作業自營作業者多多參與訓練，鞏固作業安全防線。每場次6、70人幾乎都已經額滿，會再視情況加開。

勞工局長王鑫基表示，職安卡的用意，是勞工在高風險工作上工前，要完成6小時的職訓，職安卡可以帶著走，勞工打拚前完成訓練可獲業主認證上，在職場上有保障，在台南有工作，但也要做到職業安全衛生，也會加強到各工廠巡視輔導，提醒勞工遵守相關規定。

職安處長李炫昌說，因應台灣點工文化，勞工是按日計工，但做業前沒有受過訓練，缺乏職安意識，加上安全設施不足、安全意識不足，往往造成危害的產生，營造業工地屬於高風險行業，為了解決困擾，針對點工的勞工做教育練，完成訓練的可以到各個工地去上工，不必再做職業訓練，雇主可以經由職安卡的管理系統，確認勞工是否有受過訓練，安全意識可以提高。

職安處長李炫昌表示，職安是一種觀念，更是一種態度，營造作業範疇，總是施工安全意識薄弱，從事作業前，常常沒有接受必要的安全衛生教育訓練，因此容易發生職業災害，所以雇主也可藉由職安卡資料管理系統查詢，確認勞工教育訓練資格符合度，以落實營造工作場所入場管理機制。

台灣職安卡將以虛擬卡方式發行，勞工擁有個人受訓資訊紀錄，都可永久保存及使用。台南市打造「希望家園」，努力讓南市民眾了解作業安全的本質精神，才能讓全民職安維護的意識抬頭，做到尊重自我，愛護生命的理念，讓勞工「快樂工作，平安回家」。