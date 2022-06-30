新港奉天宮遶境特展 讓無法遶境民眾來場宗教之旅

因疫情關係有不少民眾無法參與媽祖遶境活動，嘉義縣新港奉天宮特別將遶境的相關裝備、宗教儀式等，即日起於嘉義市耐斯廣場6樓展示，並首次展出已故油畫大師王雙寬廟宇創作「百廟之王-新港奉天宮」；奉天宮董事長何達煌表示，藉由這次展覽活動讓民眾了解在地文化及宗教活動的意涵，而不再只是「拿香兌拜看熱鬧」。

奉天宮董事長何達煌表示，新冠肺炎疫情嚴重影響國人生活，活動也都因此而停擺，希望藉由不一樣的形式來呈現台灣的媽祖信仰文化，讓大家了解新港奉天宮百年元宵遶境過程中的儀式，讓年輕人了解在地文化及宗教活動的意涵，而不再只是「拿香兌拜看熱鬧」。

何達煌表示，奉天宮曾因地震受損進行古蹟修護工程，當時正在進行「台灣百廟」系列創作的老師王雙寬，特別前來新港2次，除觀賞極為用心精彩的彩繪、剪粘、與交趾陶，更表示想以「新港奉天宮」為創作主題。這樣關心在地宮廟與藝術文化的想法非常值得肯定，於是親自前往台中拜訪，促成了這幅極度具有代表性「百廟之王-新港奉天宮」的創作，這幅畫市價近千萬，展出品雖然只是複製品，但仍能感受到油畫大師的創作美感。

本次展覽介紹新港奉天宮元宵繞境過程中重要文化程序，包括4年一度的18庄繞境路線、新港奉天宮媽祖轎班會、武館與曲館介紹，民國51年新港奉天宮元宵繞境老照片，以及由「新港奉天宮水噹噹義工團」耗時18個月手工製作的元宵繞境公仔行列，希望能夠藉由此次展覽讓觀展人進入時光隧道，從元宵遶境看見新港奉天宮的歷史文化。