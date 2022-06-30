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新港奉天宮遶境特展 讓無法遶境民眾來場宗教之旅

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「百年元宵 新生不息-新港奉天宮繞境特展」即日起至8月14日，於耐斯廣場6樓展出。記者李宗祐／攝影
「百年元宵 新生不息-新港奉天宮繞境特展」即日起至8月14日，於耐斯廣場6樓展出。記者李宗祐／攝影

因疫情關係有不少民眾無法參與媽祖遶境活動，嘉義縣新港奉天宮特別將遶境的相關裝備、宗教儀式等，即日起於嘉義市耐斯廣場6樓展示，並首次展出已故油畫大師王雙寬廟宇創作「百廟之王-新港奉天宮」；奉天宮董事長何達煌表示，藉由這次展覽活動讓民眾了解在地文化及宗教活動的意涵，而不再只是「拿香兌拜看熱鬧」。

奉天宮董事長何達煌表示，新冠肺炎疫情嚴重影響國人生活，活動也都因此而停擺，希望藉由不一樣的形式來呈現台灣的媽祖信仰文化，讓大家了解新港奉天宮百年元宵遶境過程中的儀式，讓年輕人了解在地文化及宗教活動的意涵，而不再只是「拿香兌拜看熱鬧」。

何達煌表示，奉天宮曾因地震受損進行古蹟修護工程，當時正在進行「台灣百廟」系列創作的老師王雙寬，特別前來新港2次，除觀賞極為用心精彩的彩繪、剪粘、與交趾陶，更表示想以「新港奉天宮」為創作主題。這樣關心在地宮廟與藝術文化的想法非常值得肯定，於是親自前往台中拜訪，促成了這幅極度具有代表性「百廟之王-新港奉天宮」的創作，這幅畫市價近千萬，展出品雖然只是複製品，但仍能感受到油畫大師的創作美感。

本次展覽介紹新港奉天宮元宵繞境過程中重要文化程序，包括4年一度的18庄繞境路線、新港奉天宮媽祖轎班會、武館與曲館介紹，民國51年新港奉天宮元宵繞境老照片，以及由「新港奉天宮水噹噹義工團」耗時18個月手工製作的元宵繞境公仔行列，希望能夠藉由此次展覽讓觀展人進入時光隧道，從元宵遶境看見新港奉天宮的歷史文化。

展覽即日起至8月14日，於耐斯廣場6樓展出「百年元宵 新生不息-新港奉天宮繞境特展」，展品包括媽祖神轎、神袍、竹椅、獅鈕三獸足香爐、蓮瓣螭虎燭台及奉天宮百年北管「舞鳳軒」繡旗，與「百廟之王-新港奉天宮」。展覽期間，耐斯廣場舉辦集章活動送新港媽祖、虎爺神符紙膠帶。卡友獨家來店禮，消費滿500即贈奉天宮聯名款撞色拼接口罩，數量有限，換完為止。

新港奉天宮董事長何達煌特別介紹「百廟之王-新港奉天宮」油畫，旁為其夫人何許春蜜。記者李宗祐／攝影
新港奉天宮董事長何達煌特別介紹「百廟之王-新港奉天宮」油畫，旁為其夫人何許春蜜。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌（右二）以點「起馬炮」象徵展覽活動開跑。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌（右二）以點「起馬炮」象徵展覽活動開跑。記者李宗祐／攝影
「百年元宵 新生不息-新港奉天宮繞境特展」即日起至8月14日，於耐斯廣場6樓展出。記者李宗祐／攝影
「百年元宵 新生不息-新港奉天宮繞境特展」即日起至8月14日，於耐斯廣場6樓展出。記者李宗祐／攝影
「百年元宵 新生不息-新港奉天宮繞境特展」即日起至8月14日，於耐斯廣場6樓展出。記者李宗祐／攝影
「百年元宵 新生不息-新港奉天宮繞境特展」即日起至8月14日，於耐斯廣場6樓展出。記者李宗祐／攝影

新港奉天宮 元宵 媽祖

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