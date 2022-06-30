聽新聞
test
0:00 / 0:00
賣菜女孩「吃苦當吃補」 她這樣生活翻轉自我人生
六月畢業季，不少學校畢業典禮因疫情不得已改為線上，環球科技大學為了不讓學子有缺憾，提高防疫措施舉辦實體典禮，觀光與餐飲旅館系趙婕妤以第1名成績畢業，獲校方頒發智育獎，不僅品學兼優，工作能力也極佳，已獲實習單位新竹國賓大飯店留任。
出身雲林西螺的趙婕妤，是家中大姐，從小就很體貼父母，多半時間除得幫忙家中種菜、賣菜，也很主動照顧2個妹妹，即便家境比別人辛苦一些，但全家人的樂觀，是支持她努力生活的動力。
觀光與餐飲旅館系主任丁一倫說，趙婕妤在大成商工餐飲科就讀時，打下深厚專業基礎，大學4年課業名列前茅，專業也不輸人，擁有烘焙等多張相關證照。
課外趙婕妤也不得閒，不斷尋求自我成長機會，積極參加各種志工服務及多元類型活動，因此奠定極佳領導溝通能力，大家稱她是「系上天使」，獨立又成熟的她，也相當照顧同儕。
趙婕妤集多種特質於一身，丁一倫說，她的專業是觀光與餐飲旅館，不過因具有服務及與人互動的熱枕，未來她能結合本科專業到社區推廣地方農業與體驗課程，是可造之才。
在同是校友的媽媽鼓勵下，趙婕妤決定繼續升學，接下來將留校攻讀中小企業經營策略管理研究所碩士班，她說，如此不但能繼續陪伴家人，也希望做好妹妹們的榜樣，更證明給外界看，「在地學子留在故鄉，也能選擇想走的路」。
趙婕妤創造賣菜女孩翻轉人生的佳話，更實現自我夢想，她感謝師長教導，尤其學校獎學金宛如及時雨，一次次助她度過經濟壓力，讓她無後顧之憂安心拚課業、衝人生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言