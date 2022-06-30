賣菜女孩「吃苦當吃補」 她這樣生活翻轉自我人生

六月畢業季，不少學校畢業典禮因疫情不得已改為線上，環球科技大學為了不讓學子有缺憾，提高防疫措施舉辦實體典禮，觀光與餐飲旅館系趙婕妤以第1名成績畢業，獲校方頒發智育獎，不僅品學兼優，工作能力也極佳，已獲實習單位新竹國賓大飯店留任。

出身雲林西螺的趙婕妤，是家中大姐，從小就很體貼父母，多半時間除得幫忙家中種菜、賣菜，也很主動照顧2個妹妹，即便家境比別人辛苦一些，但全家人的樂觀，是支持她努力生活的動力。

觀光與餐飲旅館系主任丁一倫說，趙婕妤在大成商工餐飲科就讀時，打下深厚專業基礎，大學4年課業名列前茅，專業也不輸人，擁有烘焙等多張相關證照。

課外趙婕妤也不得閒，不斷尋求自我成長機會，積極參加各種志工服務及多元類型活動，因此奠定極佳領導溝通能力，大家稱她是「系上天使」，獨立又成熟的她，也相當照顧同儕。

趙婕妤集多種特質於一身，丁一倫說，她的專業是觀光與餐飲旅館，不過因具有服務及與人互動的熱枕，未來她能結合本科專業到社區推廣地方農業與體驗課程，是可造之才。

在同是校友的媽媽鼓勵下，趙婕妤決定繼續升學，接下來將留校攻讀中小企業經營策略管理研究所碩士班，她說，如此不但能繼續陪伴家人，也希望做好妹妹們的榜樣，更證明給外界看，「在地學子留在故鄉，也能選擇想走的路」。