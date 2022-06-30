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賣菜女孩「吃苦當吃補」 她這樣生活翻轉自我人生

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
環球科大觀光與餐飲旅館系資優生趙婕妤，今以第1名成績畢業。記者陳苡葳／翻攝
環球科大觀光與餐飲旅館系資優生趙婕妤，今以第1名成績畢業。記者陳苡葳／翻攝

六月畢業季，不少學校畢業典禮因疫情不得已改為線上，環球科技大學為了不讓學子有缺憾，提高防疫措施舉辦實體典禮，觀光與餐飲旅館系趙婕妤以第1名成績畢業，獲校方頒發智育獎，不僅品學兼優，工作能力也極佳，已獲實習單位新竹國賓大飯店留任。

出身雲林西螺的趙婕妤，是家中大姐，從小就很體貼父母，多半時間除得幫忙家中種菜、賣菜，也很主動照顧2個妹妹，即便家境比別人辛苦一些，但全家人的樂觀，是支持她努力生活的動力。

觀光與餐飲旅館系主任丁一倫說，趙婕妤在大成商工餐飲科就讀時，打下深厚專業基礎，大學4年課業名列前茅，專業也不輸人，擁有烘焙等多張相關證照。

課外趙婕妤也不得閒，不斷尋求自我成長機會，積極參加各種志工服務及多元類型活動，因此奠定極佳領導溝通能力，大家稱她是「系上天使」，獨立又成熟的她，也相當照顧同儕。

趙婕妤集多種特質於一身，丁一倫說，她的專業是觀光與餐飲旅館，不過因具有服務及與人互動的熱枕，未來她能結合本科專業到社區推廣地方農業與體驗課程，是可造之才。

在同是校友的媽媽鼓勵下，趙婕妤決定繼續升學，接下來將留校攻讀中小企業經營策略管理研究所碩士班，她說，如此不但能繼續陪伴家人，也希望做好妹妹們的榜樣，更證明給外界看，「在地學子留在故鄉，也能選擇想走的路」。

趙婕妤創造賣菜女孩翻轉人生的佳話，更實現自我夢想，她感謝師長教導，尤其學校獎學金宛如及時雨，一次次助她度過經濟壓力，讓她無後顧之憂安心拚課業、衝人生。

環球科大觀光與餐飲旅館系日前舉辦「跟著媽祖去旅行」活動，團康能力極佳的趙婕妤（左一）帶領同儕種菜、摘菜。記者陳苡葳／翻攝
環球科大觀光與餐飲旅館系日前舉辦「跟著媽祖去旅行」活動，團康能力極佳的趙婕妤（左一）帶領同儕種菜、摘菜。記者陳苡葳／翻攝
環球科大觀光與餐飲旅館系應屆畢業資優生趙婕妤（左）將繼續攻讀碩士，系主任丁一倫（右）相當看好她的未來發展。記者陳苡葳／翻攝
環球科大觀光與餐飲旅館系應屆畢業資優生趙婕妤（左）將繼續攻讀碩士，系主任丁一倫（右）相當看好她的未來發展。記者陳苡葳／翻攝
賣菜女孩趙婕妤勤學翻轉人生，也很熱衷課外活動，如帶領同儕進田間種菜、摘菜。記者陳苡葳／翻攝
賣菜女孩趙婕妤勤學翻轉人生，也很熱衷課外活動，如帶領同儕進田間種菜、摘菜。記者陳苡葳／翻攝

疫情 新竹

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