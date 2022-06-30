中老年了還想創業苦無資金？向他們求助有機會貸200萬

疫情嚴峻、許多中小企業黯然收場，不過還是有人倒閉又翻生、還「遇到貴人」告訴他政府有「還沒人申請過的」創業貸款200萬。台南市63歲黃姓前老闆不甘就此一蹶不振、退休養老，經過一番努力再出發成立客製化螺帽製造廠、日前成為全台第一個通過貸款申請者

不服輸的黃老闆106年離開職場，到大陸與朋友開公司，原本一帆風順卻碰上新冠疫情大陸嚴格清零管控，生產停擺無以為繼，無奈只能黯然收場，回台後他想以最熟悉的螺帽再出發、開設客製化生產為主螺帽製造工廠，卻苦無資金購買設備，經朋友介紹申請勞動部「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，獲200萬創業貸款、要開創人生事業新版圖。

勞動力發展數雲嘉南分署指出，這個創業貸款辦法是中高齡專法、去年通過的新貸款方式，以前「微型創業」貸款年齡上限65歲，這項計畫45歲以上才可申請貸款，無年齡上限；因剛推出少人知道，全台僅4案申請，黃先生是第一例核貸成功。

「想再創業就選擇最熟悉的螺帽」，曾於螺帽工廠就業20多年，從產線學徒逐步晉升主管，深覺螺帽雖小但應用範圍廣泛，創業後研發具防鬆脫功能組合式螺帽，可依顧客需求訂製，更以大陸螺帽產能受限時機，逆勢獲取穩定訂單，卻因缺乏設備無法應付訂單數量。

「感謝勞動部及時救援，終於可以添購機具」，黃先生笑說，還好朋友介紹他這項還很少人知道的創業貸款，除了免保證人、免擔保品，借貸金額最高200萬，前2年還可以免利息，大幅降低週轉壓力，更解決目前最迫切的資金缺口；還有創業夢想卻仍在徬徨的人，不妨善用政府資源，勇敢邁出創業腳步。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為鼓勵中高齡及高齡長者勇敢追逐創業夢，分署將於7至9月舉辦一系列創業課程：有創業入門、創業進階班等7場次，期望透過課程傳遞知能，輔導有意創業民眾從頭開始學習，譜出自己的創業藍圖，歡迎踴躍報名。