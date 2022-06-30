掃一下搭公車！南市6條「台灣好行公車」行動支付上線

為持續打造智慧便捷的乘車環境，台南市政府交通局與客運業者、驗票機廠商及電子支付業者合作，南市6條台灣好行公車路線即日起提供乘車碼行動支付搭車功能，包括一卡通MONEY、悠遊付及icash Pay，民眾搭乘公車只需要簡單打開手機，使用QR Code掃碼，即可支付公車車資，歡迎民眾多多使用。

交通局長王銘德表示，交通局在2020年7月已率先推出橘9及橘9-1一卡通MONEY乘車服務，此次爭取交通部公路總局補助，擴大路線範圍及應用，推廣至6條台灣好行路線，並加入支援悠遊付及icash Pay，提供民眾更多元的行動支付乘車選項。

王銘德指出，6條台灣好行的公車皆已裝設可讀取QR Code乘車碼及電子票證的驗票機，請民眾預先設定好行動支付條碼，上車時對準驗票機掃碼區就可扣款搭乘，非常快速便利，享受一機在手的全方位支付服務，享受暢遊無阻的新生活。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，此次提供掃碼行動支付功能的6條台灣好行公車路線有府城地區的88府城巡迴線、99安平台江線、溪北地區的33關子嶺故宮南院線、61西濱快線、菱波官田線，以及串聯三大博物館的山博行線，歡迎民眾多多使用，一起來搭公車遊遍台南的好山好水。