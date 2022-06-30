新港鄉公所明遷進全新藝術風現代辦公廳舍 下周一辦公

嘉義縣新港鄉公所啟用至今近半世紀，結構技師公會耐震評估建議拆除重建，在各界多方奔走努力下，中央補助加公所籌借1億6千萬元，2020年動工新建辦公廳舍，明天下午搬遷新辦公廳舍，新大樓，新功能，新服務，迎接新港全新服務行政時代。

鄉長林茂盛說，周末搬遷，舊公所畢業了，舊公所早年是新港市中心的重要地標，啟用近50年後，正式要「退休」，7月4日起進駐位於嘉民北路1號新辦公大樓為鄉親服務。

原址運作最後時間，昨天公所人員、歷屆鄉長及地方民代齊聚，拍攝「畢業照」留念，不少人服務超過2、30年，深感不捨。

鄉公所搬遷公告：明天下午搬遷新辦公大樓，搬遷期間暫停服務，新址：616009新港鄉宮後村24鄰嘉民北路1號，7月4日為鄉親提供更優質洽公環境與服務。

新辦公廳舍有電梯、無障礙設施、哺乳室、藝文展示空間，公務電話號碼不變，下周一上班公所辦升旗啟用儀式，7月6日邀來賓參加啟用慶祝典禮。

新港以媽祖文化聞名，每年大甲媽祖遶境及各種宗教性觀光活動，為小鎮帶來百萬人潮，鄉公所位在奉天宮前中山路，絡繹不絕香客及宗教活動熱鬧，卻難免影響洽公民眾及公所人員辦公便利，加上公所緊鄰六腳大排，每逢豪雨常淹水，造成鄉級災害應變中心先受災窘境。