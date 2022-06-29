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雲林縣雨勢兇猛3條溪流宣洩不及 泥沙直衝民宅
今天午後強降雨，導致古坑鄉北側3條溪水暴漲、宣洩不及，河道通水斷面減小，又遇到強降雨，使溪水直衝路面，波及一旁住宅、農田、合作社場，但因天已黑，權管單位即便派人到場也因視線不佳，無法查清河底情況，需待明天才會到場處理。
爆雨後的古坑鄉，石仔坑溪、圳頭坑溪、崁頂坑溪等3條溪流都傳出淹水災情，前前任古坑鄉長林慧如到場關切，立委劉建國也要求第五河川局盡快處理，目前積水已退，但路面及民宅留下許多淤泥，民眾無奈只能無奈穿著雨鞋、拿著工具，連忙清理家裡的淤泥。
水利署第五河川局副局長吳明華說，上述地點為虎尾溪上游，屬第五河川局權責區域，今天已派人到場勘查，設施設備並無損壞，但溪底情況需等明早視線較佳，才有辦法看清楚，所以明早會再派人到場勘查，並依清除路面淤泥。
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