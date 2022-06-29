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台南愛文芒果漲三倍 產量減少單顆動輒百元
愛文比蘋果貴！台南愛文芒果進入產期，今年產量估計僅去年不到4成，連日來批發價格走揚，去年此時玉青果市場每台斤約僅10餘元，迄今10多天批發價都達50元，至少漲3倍以上，消費者今年吃芒果，得掏出不少鈔票。
台南市政府農業局說，推估今年台南改良型芒果約2萬8563公噸，相較去年8萬595公噸，約僅3成5，減產相當大，因剛上市，高價可預期，後續會再觀察。玉井農會說，雖價格飆漲，但產量有限，一來一往農民總收入未增加，且才剛採收，又已進入汛期，也有相對災損風險，農民很辛苦，希望消費者挺農民。
台南農產運銷公司今年以「Fol low Mango、跟隨芒果GO！GO！GO！」為主題，力推在地優質愛文，品項包含7.5斤頂級禮盒款，內裝8至9顆，售價1350元，10斤精緻家庭款，有9至12顆，售價1500元，以及13至15顆，售價1300元。還有5斤、6顆裝的小巧分享款，售價800元。
台南農產運銷公司總經理李芳林表示，今年也首度比照玉井青果市場批發型態，首度賣整簍，以團購方式，限10籃以上，主要是針對公司行號的需求所推出。
「比一般蘋果貴，也不敢漲足。」李芳林說，近日平均愛文每顆都達百元以上，比蘋果還貴：以去年大宗9粒裝芒果禮盒含運費850元，今年已上漲至1350元，消費者今年吃芒果，得掏出不少鈔票了。
他苦笑說，怕嚇跑消費者，上述價格農產運銷公司還自己吸收不少，且今年產量銳減，供貨不穩定，有些動輒千箱大單也不敢亂接，真的很為難。
台南農產運銷公司說，今年愛文芒果產量減少，估計最快7月底恐沒貨，消費者欲購從速，以免向隅，相關芒果禮盒資訊也可上網https://www.t-apmc.com.tw/。
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