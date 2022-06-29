青年返鄉打造「古坑桌球村」 獲經濟部肯定將夢想帶回家

國家級資格桌球教練莊秉豪、陳泰廷，及青年廖英盛帶著夢想返鄉，用自身專長為雲林縣貢獻，與古坑鄉桌球協會攜手合作，將古坑鄉民眾服務社2樓閒置空間，以「古坑桌球村」意象打造鄉民專屬休閒空間，今天正式揭牌啟用，期待培養雲林縣桌球種子選手，更盼給高齡長者健康老化的幸福感。

返鄉青年莊秉豪、陳泰廷分別為虎尾人、西螺人，2人皆有國家A級桌球教練證及裁判證，廖英盛則是25歲的年輕二崙子弟，專長是實況、提案，組隊參加經濟部中小企業處創業歸故里競賽，獲初賽獎項與補助，成功將桌球夢帶回故鄉。

古坑桌球村推手莊秉豪說，因想將自身所學回饋家鄉，與團隊研發運動科學APP「桌球運動健康大數據」與「桌球軌跡分析大數據」，並與營養師楊承樺合作推出冠軍餐與健康不老餐，盼創造「帶球拍進古坑，小賽桌球，吃健康餐」的全村健康運動與村落健康微產業。

陳泰廷本是國家運動訓練中心運動心理咨詢師，他說，北漂工作多年，因太想念故鄉，又飄了回來，想把運動科學、訓練、飲食帶回家鄉，並帶動地方農產，結合咖啡、竹筍、紅藜推出健康餐盒，到場不只可打球，還可獲得運動知識，給選手正確觀念，也給老齡者健康老化的幸福感，找到有意義的生活。

返鄉青年廖英盛說，他曾在台中工作多年，原本對桌球一竅不通，但在就讀虎尾科技大學時，遇到教練莊秉豪用心指導，逐漸對桌球產生興趣，並加入桌球校隊，為了將所學回饋家鄉，他也加入古坑桌球村行列，負責撰寫計畫，他說，最初與最終的夢想，就是與家鄉年輕人一起共同打拼。