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南市高階警官退休 他從基層警員幹到3線3警政委員
台南市政府警察局副局長張春波、警政監陳嘉得、鄭安章、秘書室主任王啟興等明30日退休，市警局今下午辦理榮退歡送會，由警察局長方仰寧帶領同仁感謝4人從警數十年來對治安貢獻。
其中，張春波是台南大內人，服務警界已45年，當年從1線1星基層警員做起，陞任至3線3星警政署警政委員，經歷豐富完整，受到各界肯定，方仰寧說，張春波在服務期間克盡職責，堅守崗位，深獲民眾肯定及同仁愛戴。
曾任市警局公關室主任、代理佳里、永康警分局長的警政監陳嘉得，在台南服務達37年，人脈豐沛的他，深入基層，深獲藍綠政壇信任。
另名退休的警政監鄭安章，今年榮獲市警局111年模範警察殊榮，行事穩重，為人親切和善，有為有守。
3線1星的王啟興，警職生涯40年曾獲一次記二大功7次、記一大功21次佳績，工作認真不遺餘力，深獲上級肯定。
方仰寧下午利用歡送會時致贈4人紀念牌、紀念品，祝福退休愉快，身體健康，持續對警察工作給予支持及指導。
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