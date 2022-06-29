攝影師嘉義山區遠拍澎湖花火節 意外捕捉黃金雨瀑

住台中市的攝影師王進明23日前往嘉義山區遠拍澎湖花火節七彩煙火秀，在夕陽西下時，偶遇一陣陣雨絲飄過，意外捕獲黃金雨瀑美景，有如畫家筆下的水彩畫，令人驚嘆。

王進明今天告訴中央社記者，趕在今年澎湖花火節結束前夕，23日與朋友到嘉義梅山太興一帶的山區，找到一處海拔約1000公尺平台，可以遠眺西邊，用長鏡頭拍攝花火節七彩煙火合適地點。

王進明說，那天傍晚雨一陣陣下，就在他們放相機位置前約500公尺的地方，飄起了雨，雨絲從西南往北移動，在夕陽照射下呈現一絲絲金黃色雨瀑，趕緊用相機拍下如此美景，有如畫家筆下的水彩畫，實在可遇不可求。

但23日晚間8時雨勢不停，天空一片漆黑，王進明一度認為拍不到澎湖花火節美照，煙火開始前5分鐘，在老天爺配合下烏雲散開，順利拍到璀璨煙火、雲嘉南平原的夜景與飛速經過的高鐵列車光軌。王進明說，此次拍攝經驗，讓他永生難忘。