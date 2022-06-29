攝影師嘉義山區遠拍澎湖花火節 意外捕捉黃金雨瀑
住台中市的攝影師王進明23日前往嘉義山區遠拍澎湖花火節七彩煙火秀，在夕陽西下時，偶遇一陣陣雨絲飄過，意外捕獲黃金雨瀑美景，有如畫家筆下的水彩畫，令人驚嘆。
王進明今天告訴中央社記者，趕在今年澎湖花火節結束前夕，23日與朋友到嘉義梅山太興一帶的山區，找到一處海拔約1000公尺平台，可以遠眺西邊，用長鏡頭拍攝花火節七彩煙火合適地點。
王進明說，那天傍晚雨一陣陣下，就在他們放相機位置前約500公尺的地方，飄起了雨，雨絲從西南往北移動，在夕陽照射下呈現一絲絲金黃色雨瀑，趕緊用相機拍下如此美景，有如畫家筆下的水彩畫，實在可遇不可求。
但23日晚間8時雨勢不停，天空一片漆黑，王進明一度認為拍不到澎湖花火節美照，煙火開始前5分鐘，在老天爺配合下烏雲散開，順利拍到璀璨煙火、雲嘉南平原的夜景與飛速經過的高鐵列車光軌。王進明說，此次拍攝經驗，讓他永生難忘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言