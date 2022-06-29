台南最老市立游泳池回歸 票價200被嫌貴黃偉哲這麼說

台南市議員周麗津和陳怡珍今天在議會質詢時表示，台南市立游泳池歷經近2年的整修及優化工程，26日開始試營運，但全票200元對市民負擔太重，因目前台南市可以游泳的地方越來越少，希望爭取更優惠票價。

市長黃偉哲表示，目前市立游泳池為試營運階段，館內部設備多有更新優化，提升民眾使用的安全性，至於收費部份，南市府也會傾聽民眾心聲，進一步和市立游泳池委託營運管理廠商討論，盼有機會讓價格更親民。

周麗津說位在南區健康路一段的台南市立游泳池6月25日上周六開始試營運，至7月6日共為期12天全館免費體驗，7月13日正式營運。6月25日現場視察時發現，外面游泳池設備尚未完備，加上目前台南市能游泳的地方越來越少，盼能繼續將優惠方案延長給市民。

周麗津說，台南市立游泳池的票價與永華國民運動中心相比，落差將近兩倍，市立游泳池的全票為200元、永華國民運動中心全票為100元，市立游泳池的學生票為150元、永華國民運動中心學生票為80元，兒童票差距更大，市立游泳池為100元、永華國民運動中心只要30元，若一家大小去游泳就要花費6、700元。

台南市立游泳池的前身為水都水世界，以前還有提供年會員機制，每年只收取1萬3200元會費，現台南市立游泳池光季會費就要5500元，水都甚至提供每月第二個星期三為市民回饋日，全館只要50元。周麗津說現在這個時機，賺錢實在不容易，市府也誓言提升全民規律運動人口、優化全民運動空間，盼市長研議爭取更優惠票價，讓市民享用。

陳怡珍表示，也接到許多民眾反映，台南市可以游泳的地方已經越來越少，到了新開幕的台南市立游泳池，感覺沒甚麼太大改變，票價卻高出許多，形同變相漲價。過去水都年會員在65歲以上階段為1萬1000元、70歲以上是8800元，一般65歲以下民眾則是1萬3000元，相形之下現在貴好多，期待台南市提供給市民最優惠的價格，設立年會員優惠制度。