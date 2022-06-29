台中至嘉義強降雨 部分路段積水、工人受困橋下

中央氣象局今天下午發布豪、大雨特報，台中至嘉義地區陸續有強降雨，造成部分路段積水，台中市有工人受困橋下，消防人員協助脫困；嘉義交流道積水，市區部分路段路樹倒塌。

中央氣象局下午發布豪、大雨特報指出，今日嘉義縣、嘉義市、雲林縣地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，須注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。氣象局並對南投縣及雲林縣發布大雷雨的國家級警報訊息。

台中市下午4時許下起大雨，多處道路出現淹水情形，清水區神清路、西屯區台灣大道路段、遊園路等，也因積水來不及宣洩而淹水，行經車輛都濺起水花。

台中市沙鹿區屏西路馬路旁橋下水溝，有工人進行清淤工程，因水溝水勢湍急，工人受困橋下，台中消防局獲報後派員協助脫困。

彰化地區下午4時起烏雲密布，天空轟隆作響，但只飄細雨，彰化縣消防局指出，截至下午4時30分，未傳出淹水災情，不過，有住在低窪地區民眾聽到雷聲，擔心下大雨，將家中物品搬到高處，以免大雨來時不及應變。

南投縣竹山鎮等鄉鎮下午下起大雷雨，省道台3線靠近國道3號竹山交流道路段再次大淹水，道路彷彿變汪洋，黃水一波波湧向路旁店家，民眾打開邊溝格柵加速排水，警方派員管制交通。

雲林縣府水利處長許宏博表示，雲林縣山區雨勢較大，平地僅部分低窪地區積水，雨勢減緩後積水逐漸退去。提醒民眾，近日仍有局部大雨發生機率，須注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

嘉義縣大華公路（159線）靠近仁義潭路段，因午後降大雷雨，道路2旁側溝疑有阻塞情況，造成路面積水約20公分；嘉義縣政府水利處告訴中央社記者，雨停後積水很快退去，並未造成災害，已聯絡番路鄉公所到場了解原因。另外太保、水上等地也有部分低漥處積水，截至下午4時都已退去。

嘉義市消防局指出，嘉義市區下午1時15分左右雷聲響，並開始降下豪大雨，持續30分鐘後，轉為間歇性降雨，忽大忽小還伴隨著風勢，所幸未傳出重大災情。

消防局表示，雨勢造成嘉義縣市交界的國道1號嘉義交流道積水，市區部分路段路樹倒塌、路口交通號誌故障；另外，有網友在臉書貼文指，打雷時，疑打到世賢路一家汽車展售公司建物牆角，磁磚碎片噴飛，不過，消防局並未接獲相關報案。