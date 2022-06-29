與臭水溝為伍！台南市溝渠大隊成軍2年清理長度878公里

台南市議員吳禹寰今天在議會質詢關心溝渠大隊的執行，肯定環保局和清溝人員的辛苦，但服務區域有限，未在範圍內需共用清溝車，像歸仁和關廟共用，在申請踴躍下要輪流使用引起民怨，且清溝車也有使用年限老舊等問題，希望市府重視更新溝溝車和抓斗車，市長黃偉哲表示會設法改善。

環保局長謝世傑表示，溝渠大隊採用沖吸兩用清溝車，以高壓沖力破碎及真空泵同時吸取側溝內的污泥及積沙。目前溝渠隊人員編制為隊長1人、班長1人、隊員28人，執行區域以原台南市、仁德及永康等8區為主。溝渠大隊使用的機具包括清溝車12輛、水車2輛、工具車1部。

另，新營區、佳里區、麻豆區、學甲區、將軍區及歸仁區也各自擁有1輛清溝車，並可跨區支援。而針對現無清溝車的區隊，環保局另有編列400萬元預算，執行委外清溝開口契約，以緊急調度清溝車投入相關清理作業。