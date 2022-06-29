快訊

溝通不良TVBS「營業中」換台做？ 製作人出面回應了

黃明昭確定出線警政署長 高市警界傳「他」接任局長

嘉市YouBike今年21件事故 民眾指騎地下道慢車道危險

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市YouBike已投放近1200輛車且使用率高，民眾指騎地下道慢車道較危險，議員也建議增設市區內專用道。圖為先前市長黃敏惠騎YouBike電動輔助單車。本報資料照片
嘉義市YouBike已投放近1200輛車且使用率高，民眾指騎地下道慢車道較危險，議員也建議增設市區內專用道。圖為先前市長黃敏惠騎YouBike電動輔助單車。本報資料照片

嘉義市YouBike將達1里1站、已投放近1200輛車且使用率高，有民眾指騎經興業西路地下道慢車道跟機車爭道危險，盼重視安全性；據統計全市YouBike去年29件事故、今年至今21件，有議員建議，已有環市自行車道，市區也設專用道或增寬混合車道，工務處表示，會盤整合適的路段改善。

民眾日前騎公共自行車通過興業西路地下道，在慢車道時機車不斷從旁超越，相當貼近，加深緊張感，也深怕稍不穩就擦撞，認為市區3座陸橋和5個陸橋，對愈來愈多的單車族是隱藏危機。

據統計，嘉市去年YouBike的事故29件，今年迄今111年迄今21件，其中今年有1件就發生於興業西路地下道，1輛機車沿地下道往東，從YouBike左側靠近時發生擦撞，結果單車騎士受傷；交通處表示，公共自行車事故類型，以轉彎未注意後車、沒保持前後車距離為多。

議員鄭光宏則認為，YouBike事故應和地下道和陸橋較無關，因啟明路接大雅路往蘭潭一路上坡，坡度難度也高，應呼籲路權觀念，大車讓小車、快車讓慢車，並防禦性駕駛，另，市區外圍自行車道已完成，建議市區內若路幅夠寬的，最好能增設單車專用道，不夠寬則可於重新刨鋪路面後，繪製標線把機慢車的混合車道增寬。

工務處解釋，腳踏車可騎陸橋和地下道的慢車道，北興、嘉雄兩陸橋另設人行地下道，設有自行車牽引道，也可利用火車站的人行天橋跨越前、後站，較無爭道疑慮；因自行車道專用道依規定需1.25公尺寬，市中心的路不容易擠出足夠寬度，常見做法是適度加寬機車和自行車的混合車道，會盤點路段，再調整重新分配車道。

車道 自行車 YouBike

延伸閱讀

台鐵台中增6站人車同行 市府：站外可租單車無縫接軌

竹北Youbike今上路 前半小時免費騎至7月底

「府中遊龍陸橋」行不通遭譏殘龍 明年投票決定存廢

新竹市西大路地下道改建超前 7月啟動鋼梁安裝

相關新聞

台南最老市立游泳池回歸 票價200被嫌貴黃偉哲這麼說

台南市議員周麗津和陳怡珍今天在議會質詢時表示，台南市立游泳池歷經近2年的整修及優化工程，26日開始試營運，但全票200元...

與臭水溝為伍！台南市溝渠大隊成軍2年清理長度878公里

台南市議員吳禹寰今天在議會質詢關心溝渠大隊的執行，肯定環保局和清溝人員的辛苦，但服務區域有限，未在範圍內需共用清溝車，像...

嘉市YouBike今年21件事故 民眾指騎地下道慢車道危險

嘉義市YouBike將達1里1站、已投放近1200輛車且使用率高，有民眾指騎經興業西路地下道慢車道跟機車爭道危險，盼重視...

嘉義縣雷電豪雨邊坡滑落大片土石 部分鄉鎮道路淹水

對流旺盛，嘉義縣下午1點起雷電豪雨不斷，持續2至3小時，造成嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉義市區方向車道淹水，嘉南...

斗六事廢物焚化爐引論戰 藍綠都反對互籲對方冷靜溝通

雲林科技工業區大北勢區環保用地將蓋事業廢棄物焚化爐，連日引發地方熱烈討論，斗六市長林聖爵今天率地方人士開記者會「反對任何...

台南版「神鬼交鋒」？扮檢調、律師涉弊案 郭金棟喊冤

台南市議員林燕祝今天在議會總質詢自由發言，指控市府配合郭金棟捏造陳情書，從中牽線的經發局蔡姓機要科員涉及洩密，指郭自稱檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。