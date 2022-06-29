嘉市YouBike今年21件事故 民眾指騎地下道慢車道危險

嘉義市YouBike將達1里1站、已投放近1200輛車且使用率高，有民眾指騎經興業西路地下道慢車道跟機車爭道危險，盼重視安全性；據統計全市YouBike去年29件事故、今年至今21件，有議員建議，已有環市自行車道，市區也設專用道或增寬混合車道，工務處表示，會盤整合適的路段改善。

民眾日前騎公共自行車通過興業西路地下道，在慢車道時機車不斷從旁超越，相當貼近，加深緊張感，也深怕稍不穩就擦撞，認為市區3座陸橋和5個陸橋，對愈來愈多的單車族是隱藏危機。

據統計，嘉市去年YouBike的事故29件，今年迄今111年迄今21件，其中今年有1件就發生於興業西路地下道，1輛機車沿地下道往東，從YouBike左側靠近時發生擦撞，結果單車騎士受傷；交通處表示，公共自行車事故類型，以轉彎未注意後車、沒保持前後車距離為多。

議員鄭光宏則認為，YouBike事故應和地下道和陸橋較無關，因啟明路接大雅路往蘭潭一路上坡，坡度難度也高，應呼籲路權觀念，大車讓小車、快車讓慢車，並防禦性駕駛，另，市區外圍自行車道已完成，建議市區內若路幅夠寬的，最好能增設單車專用道，不夠寬則可於重新刨鋪路面後，繪製標線把機慢車的混合車道增寬。

工務處解釋，腳踏車可騎陸橋和地下道的慢車道，北興、嘉雄兩陸橋另設人行地下道，設有自行車牽引道，也可利用火車站的人行天橋跨越前、後站，較無爭道疑慮；因自行車道專用道依規定需1.25公尺寬，市中心的路不容易擠出足夠寬度，常見做法是適度加寬機車和自行車的混合車道，會盤點路段，再調整重新分配車道。