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嘉義縣雷電豪雨邊坡滑落大片土石 部分鄉鎮道路淹水

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣下午1點起雷電豪雨不斷，持續2至3小時，造成嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉義市區方向車道淹水，車輛通過如陸上行舟，大雨停積淹水消退。圖／讀者提供
嘉義縣下午1點起雷電豪雨不斷，持續2至3小時，造成嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉義市區方向車道淹水，車輛通過如陸上行舟，大雨停積淹水消退。圖／讀者提供

對流旺盛，嘉義縣下午1點起雷電豪雨不斷，持續2至3小時，造成嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉義市區方向車道淹水，嘉南第一景集合住宅往嘉市方向淹水，車輛通過如陸上行舟，黃昏豪大雨停止，積淹水消退。

嘉義氣象站說，下午1點到4時對流旺盛，梅山鄉降132毫米最多，其次太保市85毫米，水上鄉82毫米，各地雨勢不一。

縣府接獲通報，嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉市區方向車道淹水，嘉南第一景集合住宅往嘉市方向淹水，竹崎鄉灣橋部分地區積水，豪雨停止，積淹水消退。

淹水統計：竹崎鄉灣橋村深度25公分；太保市魚寮深度5.7公分；新港鄉宮前村深度6.3公分；新港南崙溪底寮深度2.8公分；民雄鄉菁埔村深度6.7公分，積淹水處共5處，除竹崎灣橋村深度超過15公分，其餘都在10公分以下；嘉143線2K(永樂村路面邊坡滑落大片土石。

消防局說，下午4點義竹分隊駐地無線電因雷陣雨影響，造成分隊救災頻道功能部分異常，但救護頻道與派遣系統電話仍可使用；消防局立即請維護場商至場維修，並啟動替代方案維護救災救護派遣機制順暢與無虞。

嘉143線2K永樂村路面邊坡滑落大片土石。圖／嘉縣府提供
嘉143線2K永樂村路面邊坡滑落大片土石。圖／嘉縣府提供
嘉義縣下午1點起雷電豪雨不斷，持續2至3小時，造成嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉義市區方向車道淹水，車輛通過如陸上行舟，大雨停積淹水消退。圖／讀者提供
嘉義縣下午1點起雷電豪雨不斷，持續2至3小時，造成嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉義市區方向車道淹水，車輛通過如陸上行舟，大雨停積淹水消退。圖／讀者提供
嘉義縣下午1點起雷電豪雨不斷，持續2至3小時，造成嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉義市區方向車道淹水，車輛通過如陸上行舟，大雨停積淹水消退。圖／讀者提供
嘉義縣下午1點起雷電豪雨不斷，持續2至3小時，造成嘉159甲線道（大華公路）番路鄉往嘉義市區方向車道淹水，車輛通過如陸上行舟，大雨停積淹水消退。圖／讀者提供
竹崎灣橋村加油站附近淹水深度超過15公分。圖／嘉縣府提供
竹崎灣橋村加油站附近淹水深度超過15公分。圖／嘉縣府提供

淹水 嘉義 豪雨

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