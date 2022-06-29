嘉市長者接種疫苗送千元商品卡 延至7月31日

嘉義市長黃敏惠今天宣布接種COVID-19疫苗送好禮活動延至7月31日，設籍嘉義市65歲以上民眾，7月底前接種第1、2、3、4劑任一劑疫苗，共送價值新台幣1000元商品卡。

黃敏惠下午召開嘉義市線上防疫記者會時指出，只要設籍嘉義市65歲以上（包含55歲至64歲原住民），在7月31日前接種第1、2、3、4劑任一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，除了中央送500元商品卡，嘉義市加碼再送500元商品卡，總共有價值1000元的商品卡。

黃敏惠表示，第2劑輝瑞兒童疫苗及莫德納自昨天起進行國小校園集中接種，施打情形良好，預計7月8日前完成接種排程；暑期停課不停打，籲請家長及學童依照各校排程返校施打，建議以同廠牌疫苗完成第2劑接種。

嘉義市政府教育處長林立生告訴中央社記者，暑假期間辦理育樂營、暑期輔導、新生訓練及學習扶助等活動，依各校安排授課方式辦理，如達停課標準時，應暫停實體課程，須改採線上辦理；另國小暑期課後照顧服務以實體課程方式進行，若有確診者則停辦。

林立生指出，嘉義市各中小學暑期育樂營以「小班教學、戶外為主」的方式，規劃運動休閒、藝術、魔術、創客等多元活動。