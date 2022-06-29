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斗六事廢物焚化爐引論戰 藍綠都反對互籲對方冷靜溝通

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部在斗六市公所記者會後也對外強調「絕對支持ZWS或SRF處理過程，至於末端需興建焚化爐處理粒料會堅決反對到底！」記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣黨部在斗六市公所記者會後也對外強調「絕對支持ZWS或SRF處理過程，至於末端需興建焚化爐處理粒料會堅決反對到底！」記者陳苡葳／攝影

雲林科技工業區大北勢區環保用地將蓋事業廢棄物焚化爐，連日引發地方熱烈討論，斗六市長林聖爵今天率地方人士開記者會「反對任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六」，公所本月24日已行文請工業局7月11日到地方說明溝通；民進黨雲林縣黨部則重申「反對蓋焚化爐」。

林聖爵今與縣議員賴淑娞、林岳璋、王又民及多位市民代表、里長及地方鄉親座談時指出，5月16日立法院經濟委員會到雲林考察，稱要蓋SRF資源整合中心及事業廢棄物掩埋場，6月13日該計畫環差分析報告變更審查會議卻是興建焚化爐，兩者間有差異，另資源整合中心使用SRF「轉廢為能」發電，1度電賣台電3.9元，形同「以焚化爐發電」。

林聖爵表示，公所已行文請工業局邀評估單位上境科技公司出席下月11日下午2時到斗六市召開公聽會，希望相關單位說明計畫內容，並爭取雲科工開發計畫進行第14次環差分析，要求禁止設置焚化爐及掩埋場等設施。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠隨後也率黨公職開記者會強調「沒人同意要蓋焚化爐」，他們絕對支持ZWS或SRF處理過程，至於末端需興建焚化爐處理粒料會堅決反對到底，並會另請工業局、環保署研議大家都能接受的配套方式，解決去化問題。

縣黨部指出，立委沒有發包權責，只能爭取經費給地方政府發包，蘇治芬、劉建國在中央為地方爭取逾10萬噸垃圾打包量，地方對此隻字未提，相當不公平。

縣黨部呼籲相關單位應理性看待此事、溝通清楚，勿口水戰或想藉機獲得政治利益，黨部也將評估是否列席參與地方座談會。

雲林科技工業區大北勢區環保用地將蓋事業廢棄物焚化爐，引發斗六市民意見反彈，斗六市長林聖爵今率多位地方人士開記者會「反對任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六」。記者陳苡葳／攝影
雲林科技工業區大北勢區環保用地將蓋事業廢棄物焚化爐，引發斗六市民意見反彈，斗六市長林聖爵今率多位地方人士開記者會「反對任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六」。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣黨部在斗六市公所記者會後也對外強調「絕對支持ZWS或SRF處理過程，至於末端需興建焚化爐處理粒料會堅決反對到底！」記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣黨部在斗六市公所記者會後也對外強調「絕對支持ZWS或SRF處理過程，至於末端需興建焚化爐處理粒料會堅決反對到底！」記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市長林聖爵今與數十位地方民意代表、里長及鄉親同聲反對「任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市長林聖爵今與數十位地方民意代表、里長及鄉親同聲反對「任何鍋爐形式垃圾處理機構在斗六」。記者陳苡葳／攝影

焚化爐 雲林 斗六

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