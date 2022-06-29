台南版「神鬼交鋒」？扮檢調、律師涉弊案 郭金棟喊冤

台南市議員林燕祝今天在議會總質詢自由發言，指控市府配合郭金棟捏造陳情書，從中牽線的經發局蔡姓機要科員涉及洩密，指郭自稱檢調、又是律師又是市長私人顧問，要求市府明快處理，否則送廉政署查辦。市長黃偉哲說和郭金棟只是有認識，從上周到今天議員指控並無明確證據，但會請政風室再去調查。

郭金棟現「聲」喊冤也發出聲明強調，不是什麼律師，更不是什麼檢調人員、跟市長也只是認識而已。針對議員指控，蘆竹溝太陽光電案只是出席一次說明會多嘴提供建議，並透過國民黨不分區立委協助拿到經濟部資料給當地居民，就被說成「綠蟑螂」，LED路燈標案因廠商和市府有糾紛，透過藍營某議員向市府陳情，都是依程序辦理，有何能耐讓市府配合捏造陳情書。願配合調查釐清真相。

被點名的市府蔡姓科員也說明，接到陳情後將陳情案移請權責及專業的相關機關了解陳情人訴求，當場也請承辦人依法向陳情人說明，期間從未對外提供任何應秘密的文書，事後也沒有收過權責機關處理此案有關的公文。本人沒有洩密，也無從洩秘，更沒有陷害任何人的意圖。

林燕祝表示在6月20日質詢郭金棟向LED燈廠商索賄四百萬、更藉勢刁難太陽能光電板廠商日煬科技，郭金棟發聲明回應指他是以「陳情人」，但她調查後發現，第一時間根本沒有所謂的陳情函，質疑是在質詢之後倉促捏造的。

林提出經發局函文指「111年6月19日接獲郭金棟先生遞交的2月8日陳情函影本，經發局還稱郭金棟與相關人員的陳情事項進行雙方意見溝通，因屬意見交流性質非正式會議，而未有會議紀錄。」

林燕祝說，郭金棟今年2月聯絡日煬在安平區某民進黨里長服務處見面，聲稱可以幫忙「處理事情」。2月陳情函就送進市府，經發局6月19日才收到，這不是「事後捏造，什麼才是事後捏造。」

黃偉哲說會去查市民服務中心有無錄案，但有時議員找局室人員去和陳情人當面解決的也有，會請政風查清楚。