推食農教育 後壁農會邀「果醬男孩」傳授芭樂果醬

台南市後壁區農會為推廣在地農產品及食農教育，邀請在英國、日本多次獲獎的「果醬男孩」林韡勳為後壁區「綠色照顧站」上課，以青農種植芭樂製作在地芭樂果醬，讓不少人讚嘆這舌尖上的味道竟是如此美味。

林韡勳在全球參賽的果醬中脫穎而出，曾在2021年「英國世界柑橘類果醬大賽」獲得三銀牌、三銅牌，並在2022年日本愛媛縣舉辦「第四屆世界柑橘果醬大賽」獲得一銀牌、一銅牌，研發的果醬就像個樂團，把每種水果放置正確位置，讓在地水果的豐富層次在舌尖上跳舞，譜出美好的交響樂，是農產品加工重要的推手。

林韡勳應後壁農會總幹事林怡歆之邀來授課，多次示範製作果醬火候等要訣，也在旁指導，林怡歆表示，因夏天芭樂口感沒有冬季脆口，為替農民解決問題，將農民辛苦種植農產品製作加工，能延長保存期限，並結合食農教育，達到「地產地消」，讓綠色照顧長者了解食物來源、增進食物選擇能力，並促進健康飲食習慣養成。