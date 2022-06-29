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推動友善耕作 台南公私協力護水雉

中央社／ 台南29日電

經過20多年來復育，台南水雉數量逾2000隻。台南市農業局推動友善耕作，今年持續受理瀕危物種水雉生態服務給付申請，包括農地友善獎勵金、農民通報水雉繁殖巢位獎金。

農業局今天新聞稿表示，20多年前，台南市鳥水雉面臨因菱角減產造成濕地棲地大幅消失，農民施用「加保扶」、「托福松」等農藥當毒餌防治鳥害，造成水雉中毒，有的甚至因鳥網纏繞而死亡等生存困境，使得族群數量大幅下降剩下50幾隻。

為搶救瀕危水雉，後續在林務局、南市府及民間保育團體串聯展開水雉搶救計畫，經20年努力下，台南水雉數量已逾2000隻，為全國之冠。

為使水雉有更安全棲息環境，農業局今年進行官田區水雉生態教育園區圍欄修善作業，將老舊破損圍欄進行維護更新，並在週邊栽植濕地原生植物，營造良好棲地環境。為了到水雉園區參訪的遊客能更安全走訪遊賞環境教育，農業局已向林務局爭取修繕經費，將盡速進行作業。

目前已邁入水雉繁殖季節，農業局今年持續受理瀕危物種水雉生態服務給付的申請，包括農地友善獎勵金、農民通報水雉繁殖巢位獎金等。此外也推廣友善農耕，營造對水雉友善環境棲地保育為目標推廣濕地標章，將標章運用輔導農友施行友善耕作所生產菱角及稻米。

透過公私合作協助輔導尚未加入「友善耕作」農民逐步加入濕地標章行列，延伸水雉棲息範圍，有效保育水雉族群數量成長，期擴大友善水雉棲息環境，讓民眾在採購品嚐官田菱角同時也為台南市鳥復育出一份力。

水雉為稀有的留棲性鳥，為野保法公告珍貴稀有保育類野生物種，經台南市民票選的市鳥。水雉生態教育園區是復育水雉重要棲地。農業局設有賞鳥亭，呼籲民眾勿擅自進入棲地，以免觸犯法規。

水雉 台南 濕地

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