快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

嘉縣推暑假遊程 健行製茶品咖啡促進觀光

中央社／ 嘉義縣29日電

疫情趨緩，嘉義縣文化觀光局推出今年暑假三大體驗遊程，由網紅Gina吉拿棒代言邀請大家來嘉義山林避暑，體驗14條人氣健行步道與走訪製茶、咖啡等地方產業，促進觀光。

嘉義縣文觀局今天召開「走！貼近嘉義、嘉義的山不是山，是故事」記者會，縣長翁章梁、立委陳明文與網紅Gina吉拿棒，一起推薦嘉縣「產業職人」、「三星旅遊」及「童趣抵嘉」暑假三大遊程。

翁章梁接受媒體聯訪表示，全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，嘉義縣也一樣，暑假到了，全家老小到嘉義縣走步道健行，也能體驗製茶、品高山咖啡。

翁章梁說，暑假三大遊程包括14條嘉縣的人氣步道，每條步道都有自己的故事與特色，例如可看到阿里山林鐵三進三出迴旋奇景的「獨立山步道」，視野寬廣的「阿拔泉山稜線步道」，森林芬多精環繞的「奮起湖杉林棧道」以及今年新整建完成的「龍興古道」等，期待遊客親自來開箱。

Gina吉拿棒說，她日前走過「阿拔泉山稜線步道」，果真如文觀局說的視野廣闊，除了可以看到整個嘉義市、仁義潭，還能遠眺大海，是非常棒的體驗。

文觀局表示，暑假三大遊程預計7月15日開放報名，相關資訊請上嘉義縣文化觀光局臉書粉絲專頁。

嘉義 翁章梁 網紅

延伸閱讀

嘉縣新增確診849人 打疫苗勤運動疫後新森活

走！貼近嘉義 冒險王吉拿棒與翁章梁推薦3大健行遊程

蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站 國慶日完工

防家暴社區組織志工建構守護網 翁章梁呼籲絕不用暴力

相關新聞

嘉義市午後暴雨 傳路樹倒塌、號誌失靈

嘉義市區中午起雷聲大響，下午1點多開始下暴雨，並伴隨風勢，風雨已超過半小時依然沒停歇，也開始傳出零星災情，嘉市消防局派6...

推食農教育 後壁農會邀「果醬男孩」傳授芭樂果醬

台南市後壁區農會為推廣在地農產品及食農教育，邀請在英國、日本多次獲獎的「果醬男孩」林韡勳為後壁區「綠色照顧站」上課，以青...

嘉縣新增確診849人 打疫苗勤運動疫後新森活

嘉義縣政府下午線上防疫快報，公布新增849人確診，邀請文化觀光局秘書陳峯武介紹縣轄迷人、有趣、好吃、好玩特色步道，趁疫情...

走！貼近嘉義 冒險王吉拿棒與翁章梁推薦3大健行遊程

暑期將近，嘉義縣文化觀光局推廣戶外健行步道，上午邀請網紅冒險王Gina吉拿棒，分享來嘉健行體驗，與縣長翁章梁代言三大健行...

嘉縣新增5鄉鎮儲備植物醫師進駐服務 全縣共11處服務點

去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理...

南美館地獄展「Cosplay專場」要來了 超應景開放時間曝光

台南美術館的《亞洲的地獄與幽魂》展覽，因為逼真的殭屍人形引起轟動，連日來已吸引不少民眾前往朝聖，甚至有許多人敲碗說想要Cosply入場逛展，原本館方明令禁止不行有特異裝扮，如今館方又重新公布規定並揭露開放Cosplay的時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。