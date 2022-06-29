嘉縣推暑假遊程 健行製茶品咖啡促進觀光

疫情趨緩，嘉義縣文化觀光局推出今年暑假三大體驗遊程，由網紅Gina吉拿棒代言邀請大家來嘉義山林避暑，體驗14條人氣健行步道與走訪製茶、咖啡等地方產業，促進觀光。

嘉義縣文觀局今天召開「走！貼近嘉義、嘉義的山不是山，是故事」記者會，縣長翁章梁、立委陳明文與網紅Gina吉拿棒，一起推薦嘉縣「產業職人」、「三星旅遊」及「童趣抵嘉」暑假三大遊程。

翁章梁接受媒體聯訪表示，全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，嘉義縣也一樣，暑假到了，全家老小到嘉義縣走步道健行，也能體驗製茶、品高山咖啡。

翁章梁說，暑假三大遊程包括14條嘉縣的人氣步道，每條步道都有自己的故事與特色，例如可看到阿里山林鐵三進三出迴旋奇景的「獨立山步道」，視野寬廣的「阿拔泉山稜線步道」，森林芬多精環繞的「奮起湖杉林棧道」以及今年新整建完成的「龍興古道」等，期待遊客親自來開箱。

Gina吉拿棒說，她日前走過「阿拔泉山稜線步道」，果真如文觀局說的視野廣闊，除了可以看到整個嘉義市、仁義潭，還能遠眺大海，是非常棒的體驗。

文觀局表示，暑假三大遊程預計7月15日開放報名，相關資訊請上嘉義縣文化觀光局臉書粉絲專頁。