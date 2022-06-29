嘉義市午後暴雨 傳路樹倒塌、號誌失靈

嘉義市區中午起雷聲大響，下午1點多開始下暴雨，並伴隨風勢，風雨已超過半小時依然沒停歇，也開始傳出零星災情，嘉市消防局派6個分隊外出災情查報，1點55分許，回報世賢路有路樹倒塌、南京路和興業西路號誌故障，呼籲民眾風雨在外要小心安全。

嘉市消防局目前查報發現，1點45分，世賢路轉賢達路約50公尺有路樹倒塌；忠孝路往西轉世賢路地下道50公尺，有路樹倒塌；1點55分，興業西路與南京路口的號誌也故障；現場先做處理，轉通報責任局處協助處理。

還有網友貼文表示，雷聲大作疑打到世賢路的汽車展售公司建築，導致磁磚碎片噴飛到對面，幸無人受傷；嘉市消防局表示，未接獲此件報案。