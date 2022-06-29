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嘉義市午後暴雨 傳路樹倒塌、號誌失靈

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市區下午1點多開始下暴雨，世賢路地下道傳出路樹倒塌。記者林伯驊／翻攝
嘉義市區下午1點多開始下暴雨，世賢路地下道傳出路樹倒塌。記者林伯驊／翻攝

嘉義市區中午起雷聲大響，下午1點多開始下暴雨，並伴隨風勢，風雨已超過半小時依然沒停歇，也開始傳出零星災情，嘉市消防局派6個分隊外出災情查報，1點55分許，回報世賢路有路樹倒塌、南京路和興業西路號誌故障，呼籲民眾風雨在外要小心安全。

嘉市消防局目前查報發現，1點45分，世賢路轉賢達路約50公尺有路樹倒塌；忠孝路往西轉世賢路地下道50公尺，有路樹倒塌；1點55分，興業西路與南京路口的號誌也故障；現場先做處理，轉通報責任局處協助處理。

還有網友貼文表示，雷聲大作疑打到世賢路的汽車展售公司建築，導致磁磚碎片噴飛到對面，幸無人受傷；嘉市消防局表示，未接獲此件報案。

中央氣象局發布新竹以南12縣市的大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。災防告警系統也在嘉義市發出警訊通知，發生大雷雨預計持續到3點。

嘉義市區下午1點多開始下暴雨。記者林伯驊／攝影
嘉義市區下午1點多開始下暴雨。記者林伯驊／攝影

路樹 嘉義

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