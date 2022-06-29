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南市首處空品維護區 7/1起生效

中央社／ 台南29日電

台南市首處空氣品質維護區「奇美博物館及台南都會公園」7月1日起正式生效，包括出廠滿5年燃油機車要完成最近一次定檢合格，才能進入空品維護區，違者處罰鍰500元。

台南市政府環保局今天新聞稿指出，「奇美博物館及台南都會公園」是南市知名景點，每年吸引近百萬人次造訪，大量觀光人潮也帶來數量可觀車輛進出。為此市府將此區域劃為空品維護區並實施移動污染源管制。

為確保空品維護區的空氣品質，環保局空氣及噪音管理科表示，已在「奇美博物館及台南都會公園」可停放遊覽車、大貨車、機車的P1、P3、P4停車場出入口，架設車牌辨識系統。7月1日起，辨識系統若比對出民國95年9月30日(含)前出廠柴油大客(貨)車，未有1年內排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年燃油機車未完成最近一次定檢合格，依空污法直接對車主處以500元罰鍰。

空氣及噪音管理科表示，未來陸續針對其他風景區、學校、醫院及港區等區域劃設空品維護區，逐步納入管制其他期別的柴油車及小型柴油車，持續改善台南市空氣品質。

另外，環保局也提供柴油車線上預約檢測服務，以及機車定檢簡訊通知服務，民眾可利用並加入自主管理行列。

台南 奇美博物館 空氣品質

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