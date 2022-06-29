嘉縣新增確診849人 打疫苗勤運動疫後新森活

嘉義縣政府下午線上防疫快報，公布新增849人確診，邀請文化觀光局秘書陳峯武介紹縣轄迷人、有趣、好吃、好玩特色步道，趁疫情趨緩，歡迎各地民眾來嘉走走。

新增確診者有症狀195人，無症狀654人，年齡介於5個月至92歲，12歲以下117人，65歲以上120人，累計全縣12歲以下染疫幼童6129人，65歲以上6842人，目前居家隔離737人，輕症居家照護5851人。

縣長翁章梁說，疫情爆發2年多，國人面對染疫、經濟、活動限制等多重壓力，難免陷入焦慮恐慌，近1周確診人數都在5萬以下，指揮中心逐步調整邊境開放腳步，逐漸迎來解封希望，提醒鄉親完整接種疫苗，可降低因染疫造成重症、住院或死亡風險。

疫後新森活，來嘉義走絕美步道享受天然芬多精就對了！防疫除了打疫苗，更重體內顧營養、體外勤運動，英、美研究建議應將運動納入公共衛生界措施，而巴西研究更證實運動能提升免疫低下者接種疫苗後的抗體反應。

陳峯武說，走阿里山公路可遊遍雲、霧、霞、茶、櫻、愛不同特色組成六條步道，可欣賞霧色、雲景、霞光與茶園、杉林、竹林美景，二延平賞雲海、太平雲梯俯瞰雲嘉平原又是一絕，獨立山、阿拔泉各有特色，整體環線景觀美不勝收，提供登山健行者另類新體驗，好玩又紓壓。