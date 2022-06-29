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嘉縣新增5鄉鎮儲備植物醫師進駐服務 全縣共11處服務點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症。圖／嘉縣府提供
去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症。圖／嘉縣府提供

去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症，提供現場第一線診斷，歡迎民眾踴躍諮詢。

縣府農業處說，儲備植物醫師進駐服務地點，除梅山鄉公所、中埔鄉農會、水上鄉農會、太保市農會、六腳鄉農會、新港鄉農會持續服務外，新增溪口鄉公所、竹崎地區農會、梅山鄉農會、鹿草鄉農會、義竹鄉農會，共11處擴大為農民服務。

農民有作物病蟲害問題，除可將病徵或害蟲拍照，利用社群軟體傳送給植醫進行初步診斷，也可攜照片甚至受害植物到服務處，請植醫診斷及利用儀器確認，或規劃現地調查，使農民更了解危害作物的害物樣態，並列出必須的防治對策。

儲備植醫除駐診公所、農會，協助農民解決作物疫病蟲害用藥問題，也肩負「作物病蟲害整合性管理 (IPM)」、「農藥實名制」等重點政策的宣導與推動任務，輔導以友善環境防治資材替代傳統慣行施用化學性農藥習慣。

儲備植醫診斷上若遇到棘手問題，改良試驗單位及四大植物教學醫院之一的嘉義大學植物教學醫院將會提供進一步協助，並且每年都有進修課程，可不斷提升專業能力，兼顧農民生產及消費者食的安全，達到作物安全管理與精準用藥目標。

去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症。圖／嘉縣府提供
去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症。圖／嘉縣府提供
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去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症。圖／嘉縣府提供
去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症。圖／嘉縣府提供
去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症。圖／嘉縣府提供

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