嘉縣新增5鄉鎮儲備植物醫師進駐服務 全縣共11處服務點

去年儲備植物醫師進駐嘉義縣6鄉鎮服務，今年新增5鄉鎮駐點，從全方位角度協助農民適地適作、解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症，提供現場第一線診斷，歡迎民眾踴躍諮詢。

縣府農業處說，儲備植物醫師進駐服務地點，除梅山鄉公所、中埔鄉農會、水上鄉農會、太保市農會、六腳鄉農會、新港鄉農會持續服務外，新增溪口鄉公所、竹崎地區農會、梅山鄉農會、鹿草鄉農會、義竹鄉農會，共11處擴大為農民服務。

農民有作物病蟲害問題，除可將病徵或害蟲拍照，利用社群軟體傳送給植醫進行初步診斷，也可攜照片甚至受害植物到服務處，請植醫診斷及利用儀器確認，或規劃現地調查，使農民更了解危害作物的害物樣態，並列出必須的防治對策。

儲備植醫除駐診公所、農會，協助農民解決作物疫病蟲害用藥問題，也肩負「作物病蟲害整合性管理 (IPM)」、「農藥實名制」等重點政策的宣導與推動任務，輔導以友善環境防治資材替代傳統慣行施用化學性農藥習慣。