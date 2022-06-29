走！貼近嘉義 冒險王吉拿棒與翁章梁推薦3大健行遊程

暑期將近，嘉義縣文化觀光局推廣戶外健行步道，上午邀請網紅冒險王Gina吉拿棒，分享來嘉健行體驗，與縣長翁章梁代言三大健行主題步道，鼓勵遊客走向大自然，用腳貼近嘉義！

結合步道、職人、生態以及親子主題，推出「產業職人」、「三星旅遊」及「童趣抵嘉」三大主題團，讓遊客報名參加，「產業職人」行程不只可以健行、品茶，還有茶職人揉茶體驗。

吉拿棒分享，日前攀登阿拔泉山稜線步道，被沿途景色吸引駐留許久，阿拔泉山步道全長1470公尺，爬升366公尺，平均坡度約25%，步道沿山稜線修築全線防護欄桿，步道階梯見不到盡頭，絕佳視野，可遠眺嘉南平原、阿里山林鐵，還可串聯竹崎及梅山步道群，秋冬來走氣溫剛好，夏天滿身大汗，很過癮，非常值得走，提醒山友爬山注意防曬及補充水分，以防身體不適！

嘉縣步道有適合親子的「太興岩步道」、「頂石棹步道群」、「迷糊步道」、「奮起湖杉林木棧道」、「二尖山步道」，有適合喜好挑戰「阿拔泉步道」、「獨立山步道」或「大凍山步道」，也有高強度山海圳原鄉之路，從大埔、茶山一路直攻特富野，相當有挑戰度！

「每座山都有自己故事！」翁章梁與立委陳明文等來賓共同宣傳說，網路人氣「阿拔泉山稜線步道」，被森林環繞「奮起湖杉林棧道」，以及新整建完成「龍興古道」，每條步道都有自己故事特色，期待遊客來開箱！