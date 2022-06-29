頑皮世界動物園「古掌聚落」周六開幕 推龜刈包套餐

暑假將至，台南學甲頑皮世界動物園全新打造沙漠動植物區「古掌聚落」，將在本周六上午開幕，還推出限量龜刈包套餐及仙人掌冰沙，2人同行參與活動還有票價優惠，邀請遊客入園參觀。

當天7月2日上午10點半將舉辦另類「入厝」；動物保育員當日將特製動物專屬的水果湯圓，並自活動現場及FB粉絲團各抽出2名幸運兒，與保育員一同餵食古掌聚落超萌衛兵─狐獴，象徵入厝圓圓滿滿。

園方說明，「古掌聚落」命名由「龜」衍伸，台語讀音同「古」，以古埃及沙漠文明為設計概念，是園方花了半年時間打造。現場除延伸既有埃及金字塔設計營造沙漠氛圍，並運用大量多肉植栽強化聚落豐富性，提供聚落裡的沙漠動物居民們包含蘇卡達象龜、豹紋龜、亞達伯拉象龜、以及充滿好奇心的狐獴衛兵一個舒適的新家。

園方7月2日開幕當天公布石板文字正確答案，並抽出2名於FB留言網友到場同樂。現場將再開放2個名額，讓獲選民眾有機會親自餵食超人氣狐獴。下午3點及3點半還有古掌聚落居民蘇卡達象龜及狐獴動物解說。

此外，當天加碼推出限量烏龜造型刈包餐盒組，刈包內餡特地選用雞排，用來祝賀沙漠動物順利「起家」(註：台語「雞」讀音同「家」，意為「成家立業」)，同時附上南部特有食材「小肉豆」，搭配消暑必備的仙人掌冰沙以及聚落導覽活動，龜刈包套餐預計8月起於園區內正式販售。