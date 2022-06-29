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台南仁德二空新村都更公宅 預計114年完工

中央社／ 台南29日電

台南市政府配合公辦都更政策推動老舊眷村開發，位於仁德區的二空新村（A區）都更案共取得75戶台南公宅及道路與綠地開闢，公宅已於今年3月開工，預計民國114年完工。

台南市政府都市發展局今天發布新聞稿指出，仁德二空新村（A區）都市更新案基地範圍北側鄰近東區的南台南站副都心區域，市府透過都市更新容積獎勵取得公營住宅，訂定數種房型空間需求，並規劃為銅級綠建築。

台南市都發局長莊德樑表示，此案公宅興建地上11層、地下3層，房型規劃為1至3房，其中2樓整層規劃為無障礙住宅單元，並配備必要設備及家具如冷氣、廚具、床架、衣櫃、鞋櫃、窗簾、熱水器、曬衣架等，預計114年可完工，提供75戶供市民申請租用入住。

莊德樑指出，市府積極推動多項住宅業務，將透過直接興建及都更容積獎勵取得社會住宅方式，增加社會住宅供給，盼穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益。

台南 都更 社會住宅

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