台南仁德二空新村都更公宅 預計114年完工

台南美術館的《亞洲的地獄與幽魂》展覽，因為逼真的殭屍人形引起轟動，連日來已吸引不少民眾前往朝聖，甚至有許多人敲碗說想要Cosply入場逛展，原本館方明令禁止不行有特異裝扮，如今館方又重新公布規定並揭露開放Cosplay的時間。

2022-06-29 11:42