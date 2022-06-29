台南學甲野狗造成女騎士摔車重傷 將動用空拍機捕捉

台南議員李中岑今天在議會質詢時表示，台南市近3年遊蕩犬平均捕捉數量超過4千多隻，但今年至6月中旬只剩683隻，是狗變聰明難捉了，還是有其他原因，因設備提升了，捕捉數量卻變少？農業局長李建裕坦言因有人餵食在墓地等偏僻，確實比較不好捉，將藉用科技用無人機從空中偵測。

台南學甲區近日發生女子騎機車疑因閃避遊蕩犬不慎摔傷送加護病房，議員李中岑關切遊蕩犬捕捉，近3年數量從4879 、4303、4287，今年至6月13日剩683隻（農業局事後更正今年目前已捕捉2140隻），是員工的問麻醉針等設備都到位了，為何補捉數量減少？另遊蕩犬也會造成農漁畜牧業的損失，建議成立基金予以補償。

李建裕說，學甲女騎士疑因遊蕩犬衝出追逐摔車受傷，目前在加護病防已逐漸恢復中，隔天已到當地捕獲7頭遊蕩犬，因跑進墓地，還有附近稻田剛插秧，里長擔心造成禾苗損失先喊停，將動用空拍機偵測遊蕩犬出沒的路線，再動用麻醉針等有效率捕捉。也會要向中央建議成立基金，地方配合TNVR及零撲殺政策，但沒有相關配合 ，各縣市都發生遊蕩犬引發的狀況 ，應有一致性標準補償 。

市長黃偉哲表示，很多市民都在關心會更努力做好遊蕩犬隻的問題，最好能夠捕捉安置，當初在學甲要設置被抗議現在設不了，當初承諾是捉學甲的狗安置在學甲園區，但現在做不了，造成學甲狗滿為患。