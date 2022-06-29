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台南第一個空品維護區7月生效 自動監測開罰單愛注意
台南市第一個設立的空氣品質維護區「奇美博物館及台南都會公園」，將從7月1日起生效，市府環保局提醒，會透過車牌辨識系統來掌握車輛資料，違者將依空汙法直接對車主處以500元罰鍰。
環保局日前公布將設置台南市第一處空氣品質維護區，並從7月起生效，民國95年9月30日(含)前出廠之柴油大客(貨)車，須有1年內排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年燃油機車要完成最近一次定檢合格，才能進入空品維護區。
環保局表示，為確保區內的空氣品質，已在奇美博物館及台南都會公園可停放遊覽車、大貨車、機車的P1、P3、P4停車場出入口，架設車牌辨識系統。
7月1日起，辨識系統若比對出95年9月30日(含)前出廠之柴油大客(貨)車，未有1年內排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年燃油機車未完成最近一次定檢合格，都會直接開罰。
環保局表示，未來會陸續針對其他風景區、學校、醫院及港區等區域畫設空品維護區，也會逐步納入管制其他期別的柴油車及小型柴油車，持續改善台南市空氣品質。環保局也提供柴油車線上預約檢測服務，以及機車定檢簡訊通知服務。
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