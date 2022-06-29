快訊

陳時中千呼萬喚出不來 林佳龍為何有本錢卡位北市？

美台貿易倡議踩油門加速 戴琪對陸態度成關鍵？

撞臉鹹酥雞老闆 陳時中本尊直呼像：我以為把我頭P上去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南第一個空品維護區7月生效 自動監測開罰單愛注意

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市第一處空氣品質維護區「奇美博物館及臺南都會公園」7月1日起正式生效。圖／環保局提供
台南市第一處空氣品質維護區「奇美博物館及臺南都會公園」7月1日起正式生效。圖／環保局提供

台南市第一個設立的空氣品質維護區「奇美博物館及台南都會公園」，將從7月1日起生效，市府環保局提醒，會透過車牌辨識系統來掌握車輛資料，違者將依空汙法直接對車主處以500元罰鍰。

環保局日前公布將設置台南市第一處空氣品質維護區，並從7月起生效，民國95年9月30日(含)前出廠之柴油大客(貨)車，須有1年內排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年燃油機車要完成最近一次定檢合格，才能進入空品維護區。

環保局表示，為確保區內的空氣品質，已在奇美博物館及台南都會公園可停放遊覽車、大貨車、機車的P1、P3、P4停車場出入口，架設車牌辨識系統。

7月1日起，辨識系統若比對出95年9月30日(含)前出廠之柴油大客(貨)車，未有1年內排煙檢驗合格紀錄，出廠滿5年燃油機車未完成最近一次定檢合格，都會直接開罰。

環保局表示，未來會陸續針對其他風景區、學校、醫院及港區等區域畫設空品維護區，也會逐步納入管制其他期別的柴油車及小型柴油車，持續改善台南市空氣品質。環保局也提供柴油車線上預約檢測服務，以及機車定檢簡訊通知服務

台南市第一處空氣品質維護區「奇美博物館及臺南都會公園」7月1日起正式生效。圖／環保局提供
台南市第一處空氣品質維護區「奇美博物館及臺南都會公園」7月1日起正式生效。圖／環保局提供
台南市第一處空氣品質維護區「奇美博物館及臺南都會公園」7月1日起正式生效。圖／環保局提供
台南市第一處空氣品質維護區「奇美博物館及臺南都會公園」7月1日起正式生效。圖／環保局提供

台南 空氣品質 奇美博物館

延伸閱讀

取締噪音BMW車主比YA挑釁？警澄清：廠商檢測示意

交通違規民眾稱「我有警官哥」 開單警回嗆：我爸是貝吉塔

基隆市38座隧道7座超過1公里 消防局爭取採購排煙車

北巿北投大業路濫倒事業廢棄物 環檢警聯合查獲

相關新聞

頑皮世界動物園「古掌聚落」周六開幕 推龜刈包套餐

暑假將至，台南學甲頑皮世界動物園全新打造沙漠動植物區「古掌聚落」，將在本周六上午開幕，還推出限量龜刈包套餐及仙人掌冰沙，...

台南第一個空品維護區7月生效 自動監測開罰單愛注意

台南市第一個設立的空氣品質維護區「奇美博物館及台南都會公園」，將從7月1日起生效，市府環保局提醒，會透過車牌辨識系統來掌...

南美館地獄殭屍展再推「限定孟婆湯」 網讚超強文案：好有才

台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展覽，驚悚的殭屍人偶吸引民眾前往觀賞，現在館方又與南美春室The POOL共同推出期間限定飲品「孟婆湯」，霧氣繚繞的飲品外觀來自中國古代民間傳説，陰曹地府中孟婆所做的神湯，再度讓不少網友躍躍欲試想喝看看。

南美館地獄展「Cosplay專場」要來了 超應景開放時間曝光

台南美術館的《亞洲的地獄與幽魂》展覽，因為逼真的殭屍人形引起轟動，連日來已吸引不少民眾前往朝聖，甚至有許多人敲碗說想要Cosply入場逛展，原本館方明令禁止不行有特異裝扮，如今館方又重新公布規定並揭露開放Cosplay的時間。

台南學甲野狗造成女騎士摔車重傷 將動用空拍機捕捉

台南議員李中岑今天在議會質詢時表示，台南市近3年遊蕩犬平均捕捉數量超過4千多隻，但今年至6月中旬只剩683隻，是狗變聰明...

台積電、矽品精密等科技大廠徵才 周末吳鳳科大登場

疫情及物價上漲，推升失業，因應畢業季結束，社會新鮮人踏出校門，睽違2年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將再次舉辦大型就業博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。