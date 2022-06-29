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南美館地獄殭屍展再推「限定孟婆湯」 網讚超強文案：好有才

聯合新聞網／ 綜合報導
南美館殭屍展再推出期間限定版的創意飲品「孟婆湯」。圖擷自台南市美術館
南美館殭屍展再推出期間限定版的創意飲品「孟婆湯」。圖擷自台南市美術館

台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展覽，驚悚的殭屍人偶吸引民眾前往觀賞，現在館方又與南美春室The POOL共同推出期間限定飲品「孟婆湯」，霧氣繚繞的飲品外觀來自中國古代民間傳説，陰曹地府中孟婆所做的神湯，再度讓不少網友躍躍欲試想喝看看。

南美館在臉書發文公布，地獄展推出限定飲品「孟婆湯」，其實是芒果冰搖美式，以湯匙飲用，剛喝到會有微苦、微酸、甜感，最後吃到芒果果肉香甜在口中發散，口味相當有層次感。。

這款飲品的發想點子是源自孟婆在各河畔採集藥草，加上有迷魂作用的「忘川」河水，加上「世間多情種子之淚」，熬製成一種匯集酸、甜、苦、辣、鹹、澀、腥、沖八味的迷湯，俗稱孟婆湯。服用者會立即完全地失去記憶。要過奈何橋離開地府，就必須喝一碗，確定洗去所有過去的記憶後，才可以抵達來生。

南美春室The POOL也在臉書解釋，「開蓋後冒起一縷煙霧，如人生僅一次漫長又短暫的過程。」此飲品不會冒泡，泡沫為搖過的泡沫，拍照為加強視覺效果特別加入乾冰，民眾若有拍照需求，可主動告知要加乾冰，而拍照完畢將乾冰撈出後即可飲用，

特製孟婆湯曝光後，獲得網友們大讚創意十足，「超讚！台灣的文創越來越優秀了」、「到底台南為什麼那麼多酷東西」、「這個文案好強，我好愛」、「這個行銷真的很會耶」、「想點一碗了」，還有人笑說「結果喝完忘記付錢就走了。」

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