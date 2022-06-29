台積電、矽品精密等科技大廠徵才 周末吳鳳科大登場

疫情及物價上漲，推升失業，因應畢業季結束，社會新鮮人踏出校門，睽違2年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將再次舉辦大型就業博覽會，攜手嘉義縣府7月2日周末上午9點30分至下午1點，在嘉義縣吳鳳科技大學，聯合舉辦2022雲嘉南地區就業博覽會。

共邀集66家廠商釋出超過3500個工作機會，超過8成的工作都在雲嘉南轄區，歡迎青年朋友、待業者或想轉職加薪的民眾參加，把握機會開「薪」就業去。

雲嘉南分署長劉邦棟說，此次就博會產業面向多元，包括半導體業、醫材生技業、電動車業、製造業及批發零售業等，邀請多家知名廠商如台積電、矽品精密、耐斯企業、愛之味及遠東機械共66家廠商。

釋出製程工程師、資訊專員、企劃專員、儲備幹部及商品研發人員等超過3500個工作機會，有逾6成職缺薪資超過30K，其中艾杰旭公司開出月均薪66K徵求財務管理師，康揚公司開出80K要找廠務主管，鼓勵外縣市子弟返嘉就業，留住在地勞動力。

打破民眾對陌生產業不了解放棄求職，特別邀請5家優質企業以「產業金店面」方式打造實作及產品展示區，協助民眾了解產業的發展趨勢及前景。

會場規畫「VR元宇宙專區」透過虛擬實境設備，服務民眾以遠距方式體驗分署各項服務，還有為求職者拍攝完美大頭照的「韓風證件拍攝服務」，以及履歷健檢與職涯諮詢等，並設有多元農特產品展售試吃、DIY活動體驗及好禮大放送等多項活動，錯過可惜！

協助民眾到就博會，活動當天上午9點將分別從嘉義與民雄火車站，備免費接駁車接送民眾往返會場，每1小時1班，職缺內容及活動資訊可上活動官網 https://ourswow.wixsite.com/goodjob)，或洽詢雲嘉南分署(06)6985945轉1321。