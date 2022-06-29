快訊

扯！台南超商惡搞包裹踩爛淋尿 主管未制止竟要求加碼

台海開戰會支持出兵協防台灣？澳洲人意見分歧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電、矽品精密等科技大廠徵才 周末吳鳳科大登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，攜手嘉縣府7月2日周末上午9點30分至下午1點，在嘉義縣吳鳳科大，聯合舉辦2022雲嘉南地區就業博覽會。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，攜手嘉縣府7月2日周末上午9點30分至下午1點，在嘉義縣吳鳳科大，聯合舉辦2022雲嘉南地區就業博覽會。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

疫情及物價上漲，推升失業，因應畢業季結束，社會新鮮人踏出校門，睽違2年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將再次舉辦大型就業博覽會，攜手嘉義縣府7月2日周末上午9點30分至下午1點，在嘉義縣吳鳳科技大學，聯合舉辦2022雲嘉南地區就業博覽會。

共邀集66家廠商釋出超過3500個工作機會，超過8成的工作都在雲嘉南轄區，歡迎青年朋友、待業者或想轉職加薪的民眾參加，把握機會開「薪」就業去。

雲嘉南分署長劉邦棟說，此次就博會產業面向多元，包括半導體業、醫材生技業、電動車業、製造業及批發零售業等，邀請多家知名廠商如台積電、矽品精密、耐斯企業、愛之味及遠東機械共66家廠商。

釋出製程工程師、資訊專員、企劃專員、儲備幹部及商品研發人員等超過3500個工作機會，有逾6成職缺薪資超過30K，其中艾杰旭公司開出月均薪66K徵求財務管理師，康揚公司開出80K要找廠務主管，鼓勵外縣市子弟返嘉就業，留住在地勞動力。

打破民眾對陌生產業不了解放棄求職，特別邀請5家優質企業以「產業金店面」方式打造實作及產品展示區，協助民眾了解產業的發展趨勢及前景。

會場規畫「VR元宇宙專區」透過虛擬實境設備，服務民眾以遠距方式體驗分署各項服務，還有為求職者拍攝完美大頭照的「韓風證件拍攝服務」，以及履歷健檢與職涯諮詢等，並設有多元農特產品展售試吃、DIY活動體驗及好禮大放送等多項活動，錯過可惜！

協助民眾到就博會，活動當天上午9點將分別從嘉義與民雄火車站，備免費接駁車接送民眾往返會場，每1小時1班，職缺內容及活動資訊可上活動官網 https://ourswow.wixsite.com/goodjob)，或洽詢雲嘉南分署(06)6985945轉1321。

嘉義 求職

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

台股早盤跌近兩百點 台積電開盤下跌1.5元

考驗神山？電費漲台積電1年增40億成本 鄉民抖喊：其實最怕這事發生

電價漲傳產業哀嚎：不是每家都是台積電

相關新聞

南美館地獄殭屍展再推「限定孟婆湯」 網讚超強文案：好有才

台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展覽，驚悚的殭屍人偶吸引民眾前往觀賞，現在館方又與南美春室The POOL共同推出期間限定飲品「孟婆湯」，霧氣繚繞的飲品外觀來自中國古代民間傳説，陰曹地府中孟婆所做的神湯，再度讓不少網友躍躍欲試想喝看看。

台積電、矽品精密等科技大廠徵才 周末吳鳳科大登場

疫情及物價上漲，推升失業，因應畢業季結束，社會新鮮人踏出校門，睽違2年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將再次舉辦大型就業博...

嘉義音樂祭「諸羅祭」8月登場 幕後曝光是嘉大青創團隊

2019年從校園演唱會形式開始的諸羅祭Jurassic Festival，8月13日至14日舉辦，幕後團隊為嘉義大學青創...

雲林發住警器 未裝者每戶1個

雲林縣住宅用火災警報器安裝率3年前僅1.7成，是全國最後一名，縣長張麗善尋求社會善心企業等捐助購買，現安裝率已逾9成，有...

高鐵轉乘五分車 回「嘉」賞煙火

今年國慶煙火在嘉義縣故宮南院施放，縣府規畫遊客搭高鐵到太保市嘉義站下車，轉乘延駛高鐵站的台糖蒜頭糖廠觀光五分車，在終點站...

南捷深綠線可行性研究 議會准了

台南捷運深綠線鏈結南科與沙崙綠能科學城雙引擎，交通部同意補助可行性研究及市府配合款共1500萬元，議會昨天通過墊付案，交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。