摸蛤兼洗褲！台南七股海鮮節最夯「摸文蛤」採網路預約

台南七股海鮮節即將在7月9日揭開序幕，台南市政府觀光旅遊局今天在市政會議說明活動內容。觀旅局表示，今年活動時間為7月9日至8月27日，包括受最受親子歡迎的觀光赤嘴園挖文蛤體驗、揪團遊七GO主題遊程及農特產展售，往年一推出即秒殺的七股七寶宴，則將在8月27日登場。

市長黃偉哲表示，七股海鮮節已經是台南的觀光活動領導品牌之一，提醒主辦單位，活動各方面配套措施一定要規畫好，並首重安全規劃，尤其是挖文蛤體驗，不能發生民眾溺水、或是跌落受傷等狀況，現場也要提供廁所及沖洗等設施，同時要做好防疫及周邊交維和活動人流管制。針對去年遊客指出的缺失，加以改進，農產市集攤位要有特色，本地青農和小農為主，另炎熱天氣生鮮食物較難妥善保存，海鮮節的食物，原則上要以熟食為主。

觀旅局指出，今年活動各場次皆有總量管制，採網路報名，額滿為止。挖文蛤體驗有7月9日、10日、23日、24日共4個場次可選擇，每場上限參加人數為3500人；揪團遊七GO則為一日遊活動，有5條主題路線可供選擇，總共十個梯次可報名，每個梯次上限人數為40人。

最受各界矚目的七股七寶宴，去年因疫情停辦，睽違一年後重出江湖，今年將再度舉辦，在8月27日擴大辦理席開100桌，每桌售價5000元，7月26日上午點起開放網路預約。

此外，7月9日、10日、23日、24日4個周末假日，在台江六孔管理站前廣場，舉辦農漁特產展售，至少30攤以上，歡迎參加活動的旅客，多多購買優質的在地名產。

觀旅局表示，夏天就是要來台南海邊玩，除了七股海鮮節之外，還可順遊七股鹽山的一見雙雕藝術季，可多加利用接駁車、或公車前往活動會場。更多活動細節將在6月30日活動記者會公布。