快訊

獨／林佳龍動作多 親綠人士曝「挺陳時中派」：心情有點急了

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

摸蛤兼洗褲！台南七股海鮮節最夯「摸文蛤」採網路預約

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股海鮮節最受歡迎的「摸蛤兼洗褲」挖文蛤體驗，今年採總量管制網路報名。圖／取自台南市政府網站
台南七股海鮮節最受歡迎的「摸蛤兼洗褲」挖文蛤體驗，今年採總量管制網路報名。圖／取自台南市政府網站

台南七股海鮮節即將在7月9日揭開序幕，台南市政府觀光旅遊局今天在市政會議說明活動內容。觀旅局表示，今年活動時間為7月9日至8月27日，包括受最受親子歡迎的觀光赤嘴園挖文蛤體驗、揪團遊七GO主題遊程及農特產展售，往年一推出即秒殺的七股七寶宴，則將在8月27日登場。

市長黃偉哲表示，七股海鮮節已經是台南的觀光活動領導品牌之一，提醒主辦單位，活動各方面配套措施一定要規畫好，並首重安全規劃，尤其是挖文蛤體驗，不能發生民眾溺水、或是跌落受傷等狀況，現場也要提供廁所及沖洗等設施，同時要做好防疫及周邊交維和活動人流管制。針對去年遊客指出的缺失，加以改進，農產市集攤位要有特色，本地青農和小農為主，另炎熱天氣生鮮食物較難妥善保存，海鮮節的食物，原則上要以熟食為主。

觀旅局指出，今年活動各場次皆有總量管制，採網路報名，額滿為止。挖文蛤體驗有7月9日、10日、23日、24日共4個場次可選擇，每場上限參加人數為3500人；揪團遊七GO則為一日遊活動，有5條主題路線可供選擇，總共十個梯次可報名，每個梯次上限人數為40人。

最受各界矚目的七股七寶宴，去年因疫情停辦，睽違一年後重出江湖，今年將再度舉辦，在8月27日擴大辦理席開100桌，每桌售價5000元，7月26日上午點起開放網路預約。

此外，7月9日、10日、23日、24日4個周末假日，在台江六孔管理站前廣場，舉辦農漁特產展售，至少30攤以上，歡迎參加活動的旅客，多多購買優質的在地名產。

觀旅局表示，夏天就是要來台南海邊玩，除了七股海鮮節之外，還可順遊七股鹽山的一見雙雕藝術季，可多加利用接駁車、或公車前往活動會場。更多活動細節將在6月30日活動記者會公布。

海鮮 台南

延伸閱讀

旅遊新北很好住 享2大優惠還可抽iPhone等多項獎品

影／桃園熱氣球今天下午閉幕 Q版暴龍鼻孔噴煙引尖叫

台南運河「環河挑戰」反應熱烈 水域開放呼聲高

新北稽查非法日租套房業者 查獲4件開罰40萬

相關新聞

嘉市噴水圓環KANO投手竟變太空人 月底點燈

嘉義市每年暑假盛事「科學168」去年因疫情取消實體活動，市府表示今年回歸，以「愛科學･嘉點趣味」為主題7月21日至25日...

國中生頭痛掛急診發現7公分腦瘤 醫師揪主因是「水腦」

頭痛不是只有大人才會發生的問題，雲林縣一名13歲國中女學生，長期有慢性間歇性輕微頭痛，急診就醫時突發劇烈疼痛、意識逐漸降...

將施工3年！跨越台南運河台17線臨安橋拆除改建今動工

台南市爭取中華西路（台17線）臨安橋，獲交通部公路總局核定納入省道改善計畫，全額補助5億元改建經費，今天下午舉辦動土典禮...

台南捷運深綠線可行性評估1千5百萬元墊付案 議會准了

台南捷運藍線延伸線可行性研究報告及深綠線可行性研究1千5百萬元墊付等二案，今天獲市議會聯席審查會議審議通過，預計明年完成...

台南楠西區台3線雙溪橋7/2起動工改建 預計明年2月完工

台南楠西區台3線雙溪橋，因橋齡近60年相當老舊，公路總局將進行改建，7月2日起動工，預計明年2月完工，施工期間不會全線封...

北港義民廟祭典重現「結肉山」 申請無形文化資產

列為雲林縣定古蹟的北港義民廟，奉祀清代抵抗林爽文事件殉難的108位義民及義犬將軍，廟內有4座義塚是國內少數「塚廟合一」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。