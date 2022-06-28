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將施工3年！跨越台南運河台17線臨安橋拆除改建今動工
台南市爭取中華西路（台17線）臨安橋，獲交通部公路總局核定納入省道改善計畫，全額補助5億元改建經費，今天下午舉辦動土典禮，可解決橋梁結構安全問題，並完成運河遊船計畫最後一哩路。
市長黃偉哲表示，臨安橋在交通上、水利上和觀光上具重要意義，因該橋底過低，影響安平運河遊船通行河程，另經檢測有多處鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落現象，若僅靠補強無法根治結構安全問題；未來改建後能根絕臨安橋劣化的問題，同時也可以打通運河遊船的瓶頸路段，使安平舊城區與沙卡里巴，能以水陸運輸連結至河樂廣場，重現安平運河百年風華，成為台南市的一大亮點建設。
下午動土典禮市長黃偉哲、立委林俊憲、交通部公路總局長陳文瑞、多位地方民代、在地里長和地方人士踴躍出席，對臨安橋的改建充滿期待。工務局在施工前也召開多場說明會，跟里民們說明溝通，保證會盡力降低施工期間的交通衝擊；改建後橋面會拓寬，對整個區域的交通紓解也會有幫助。
工務局表示，台17線臨安橋為台南安平、中西區主要幹道橋梁，10年前檢測就有多處鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落，且現況梁底過低，導致帽梁長期泡水，檢測單位評估帽梁開裂恐有落橋，危及用路人安全，雖經辦理緊急補強，仍有安全疑慮，是府城交通上的陳痾。
臨安橋改建工程總經費約5億元，核定後約3年完成建設，計畫總長(含引道)約200公尺，寬度32.4公尺，目前規畫橋梁底高程至少抬高1.2公尺，且因應該路段尖峰時段所帶來的龐大車流，橋梁施工前，先於舊橋二側各搭建臨時通行便橋一座，並將車流改道導引行駛臨時通行便橋，以維持雙向各三車道通行後，再封閉舊橋進行新橋施工，以降低因施工所導致的交通衝擊。
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